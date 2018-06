MÓDNÍ POLICIE ze Slavíků: chloupky v podpaží i matrjoška po česku

Případ první: DEBBIE

Na Debbie mě kromě super hlasu baví hlavně účes. Overal a společenský trenčkot v nadčasové černé je v pořádku, jen ta šála mohla být výraznější, takhle to všechno splývá v tajemnou temnotu. Veselá brož nebo barevný náramek by v tomhle případě celkový smutný pocit narušil. Debbie je ještě příliš mladá na usedlé modely.

Případ druhý: KATEŘINA PRŮŠOVÁ

Dokonale vysportovanou postavu by mohla Kateřina dávat na odiv i méně okázalým způsobem, než který zvolila pro tento večer. Těsně uplé minišaty s rukávy neidentifikovatelné délky se hodí víc do klubu než na galaparty. A nevýrazné, ač značkové psaníčko, lacině vyhlížející model nikam neposunulo. Snad jen překrásné lodičky a precizní účes přesně korespondují s danou událostí.

Případ třetí: TINA

Oranžová je skvělou volbou pro míšenku jejího typu. Dává krásně vyniknout snědé pleti a Tině padne jako ulitá. Líbí se mi kompletní silueta šatů a také originální jakoby spadlé kapsy, určitě bych však ubrala na výšce rozparku, ideálně po kolena. Spolu s hranatým výstřihem, který trochu deformuje jinak plný hrudník, je tam těch prostřihů a asymetrie nějak moc. A zaráží mě levé podpaží. Nevím, zda jde o nějaký neřešitelný kosmetický problém nebo se Tina jen špatně oholila, ale v prvním případě by to chtělo volbu róby s ramínky, v druhém pak důkladnou lekci profesionální kosmetičky. I kdyby byly šaty a make-up z nejskvostnějších, tahle vada na kráse celkový dojem totálně kazí.

Případ čtvrtý: TATIANA VILHELMOVÁ

Tatiana na mě působí jako ruská matrjoška v českých národních barvách. Ano, kožešinové štóly slaví boom, nicméně tahle působí jaksi neforemně a v kombinaci s asymetrickým střihem a hlavně toporným řasením živůtku přidává postavě na objemu, což určitě nebyl Tánin záměr. Stuha v pase pravděpodobně k šatům patří, ale působí spíš jako mašle v rychlosti odstřižená z pomlázky. Vzhledem k tomu, že je Táňa v současné době krásně štíhlá, tahle róba jejím proporcím spíš uškodila.

Případ pátý: IVA PAZDERKOVÁ

Iva už je zřejmě ze své role tak zpitomělá, že jí nevědomky začíná prokazovat čest. Jak jinak si vysvětlit pokus o surrealistický model typu "Nyní přicházím já, celá v bílém". Předpokládám, že se jedná o široké plisované kalhoty na způsob sukně, které se v nových kolekcích renomovaných značek letos sice objevily, ale ne v tomto prodlouženém provedení. Celé to působí jako umně naaranžovaná záclona s prvky nevkusné romantiky, ještě by to chtělo pár volánků a čapku se střapečkem... A když už jedeme na bílé vlně, co ty černé střevíce?

