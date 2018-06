MÓDA ZE LVŮ: Herečky byly téměř bezchybné, nevyšlo to jen Kubařové

Případ první: Aňa Geislerová

Aňa tradičně nezklamala. Jednoduché černé šaty z řetězce H&M doplnila správně výraznými střevíčky i psaníčkem. Nádherné briliantové šperky v hodnotě několika milionů korun dokonalost modelu jen dvakrát podtrhly. Sexy líčení i účes. Jedním slovem paráda.



Případ druhý: Táňa Pauhofová

Nádherné šaty od Diora Táňa skvěle doplnila jednoduchým černým psaníčkem a celému modelu dodala šmrnc a originalitu červenými střevíčky. Správná je v tomto případě absence šperku na krku. Vlasy i make-up skvostné.



Případ třetí: Martha Issová

Opravdová dáma. Nádherné červené šaty herečka výborně sladila s bílým psaníčkem, což vypadá velmi neotřele. Vhodně zvolila šperky a doplnila elegantním účesem. Bez chybičky je také make-up.





Případ čtvrtý: Veronika Kubařová

Tady se to moc nepovedlo. Šaty vypadají lacině, stejně jako psaníčko a boty. Chybí šperky. Nejhorší jsou ale ty lesklé silonky. Ty by měla herečka úplně vyhodit. Mimochodem, do otevřených bot punčocháče nepatří.



Případ pátý: Klára Issová

I Klára Issová, stejně jako Aňa Geislerová, zvolila šaty z konfekce a vypadá v nich nádherně. Vhodně zvolila i doplňky. Psaníčko s výrazným zdobením a veliké náušnice jsou dokonalé. Jen trošku vadí kožíšek, k tomuto modelu by se hodilo něco noblesnějšího.

