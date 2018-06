MÓDNÍ POLICIE: Zárubová se sekla, její oblečení je nudné

PŘÍPAD PRVNÍ: BARBARA NESVADBOVÁ

Báru známe převážně v černé. Vždycky to byla její oblíbená barva a po čase už to byla trochu nuda. Jsem ráda, že od černé sem tam upustí a oblékne i nějakou barvu. Tento model se mi moc líbí. Bára je totiž křehké a drobné stvoření, které si může podobný model dovolit. Působí to až étericky. Vypadá jako víla. Možná bych upravila vlasy. Nebála bych se stažených vlasů do drdolu ani pěkných náušnic. K tomuto modelu bych vybrala boty na podpatku, tvořené jen z lehkých pásků, aby stejně jako oblečení působily co nejvíc vzdušně.

PŘÍPAD DRUHÝ: KATEŘINA KONVALINKA PRŮŠOVÁ

Katka se vdala a od té doby jen kvete. Tady jí to neuvěřitelně sluší. Je moc hezky nalíčená, má pěkně udělané vlasy. Šaty jsou dokonalost sama. Skvěle zvolená barva i střih. Žádná ramínka ani mašličky. Jednoduché a tak přesné! Vyniknou tak Katčina ramena i štíhlé ruce a boky. Díky zlatému vyšívání se zvýraznil i Katčin vosí pas. Vůbec mě netrápí, že už nemá žádné doplňky jako náramek, hodinky nebo ozdobu na krku. Prstýnek na ruce zcela stačí. Manžel na ni musí být pyšný.

PŘÍPAD TŘETÍ: SVĚTLANA ZÁRUBOVÁ

Světlana byla vždycky štíhlá. Měla vysokou, sportovní postavu, kterou by jí mohl kdekdo závidět. Vysoká je pořád, jen nám v poslední době zase zhubla a já si nejsem úplně jistá, jestli je to dobře. Účes je ideální, jednoduše vyfoukané vlasy, tak jak jsme u Světlany zvyklí. Ze šatů jsem trochu rozpačitá. Barvičky jsou zbytečně vybledlé, působí to smutně. Střihově mi ale model sedí, vzhledem k Světlanině postavě. Přestože má řetízek na krku, jako by tomu něco chybělo. Příště bych asi raději zvolila výraznější barvy, aby nepůsobila tak obyčejně a nudně.

O AUTORCE

Iva Lecká je dlouholetá moderátorka pražského Rádia City. Známou se stala i díky vítězství v pořadu Aplaus, který jí následně vynesl moderátorský post v Prima jízdě na Primě. Zájem o módu v ní vypěstovala její maminka, která je bývalá švadlenka. Mezi Iviny zájmy patří malování, lenošení, povalování se v kavárnách a nakupování. Také miluje kočky.

