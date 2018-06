MÓDNÍ POLICIE Z VARŮ: Kuchařová a Rajská na jedničku, Němcová propadla

Případ první: TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ

Jednoduché černé šaty od návrhářky Ivany Mentlové, originální páseček, luxusní psaníčko Bottega Veneta, nadčasové louboutinky (černé lodičky Christian Louboutin), sexy červená rtěnka a dokonalý model je na světě.



Případ druhý: MARTHA ISSOVÁ

Šaty značky Chatty jsou zajímavé, ale jejich vrchní část by zasloužila změnu. V potisku i zdobení. To navíc hereččině postavě příliš nelichotí. Celý dojem kazí lesknoucí se čelo a tváře a i díky tomu působí model tak trošku selkovským dojmem. Psaníčko je ovšem krásné a tělové lesklé lodičky ke světlé róbě ideální.



Případ třetí: JITKA ČVANČAROVÁ

Jitka si půjčila šaty značky Rachel Gilbert z butiku Soline a dobře udělala. Černá luxusní róba posetá flitry je na podobné slavnostní akce jak dělaná a v kombinaci s pompézními náušnicemi a vyčesaným jednoduchým drdolem působí opravdu hvězdně. Pár kilo navíc nevadí, zato humpolácké černé boty ano.



Případ čtvrtý: BEATA RAJSKÁ

Svěží letní model. Jednoduché šaty, super lodičky a psaníčko, luxusní šperky v hodnotě 10 milionů korun a mladistvý účes i make up. Krásný hravý model.



Případ pátý: MIROSLAVA NĚMCOVÁ

Toto se opravdu nepovedlo. Paní Němcová potřebuje nutně stylistu. V těchto šatech vypadá jako veliká matrjoška. Špatně je materiál, střih i vzor šatů. Úplně mimo je i šperk na krku. Hezké psaníčko už situaci nezachrání.



Jen tak mimochodem, v pozadí moderátor Jakub Železný má příliš dlouhé kalhoty.

Případ šestý: KLÁRA ISSOVÁ

Šaty by byly skvělé, kdyby jejich celkový dojem nezkazila černá vlečka. Psaníčko a lodičky jsou fajn. Absence šperků je k tak výrazným šatům v pořádku, přesto bych do uší doporučila náušnice. Make up krásný, vlasy trošku upravit.



