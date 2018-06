MÓDNÍ POLICIE Z VARŮ: dech vyrazila Pawlowská i Landovský

Halina Pawlowská

Tomu říkám ohromující model. Faktem je, že na této dámě bude ohromující vše, co si oblékne. Na druhou stranu obdivuji, s jakou grácií a nadhledem umí své modely nosit. Leckterá žena by jí mohla její sebevědomí závidět. Musím uznat, že vkus paní Halina má. Ví, co je trendy, takže vše, co si oblékne, má určitý punc. Na tomto modelu obdivuji spíše než střih výběr barev. Velmi módní vzor s krátkým svetříkem, který teď letí. Pravda, výstřih bych tolik nepřeháněla, tady má člověk pocit, že se ňadra každou chvíli rozutečou. To už není vyzývavé, z toho už jde strach. Úžasná je malá kabelka i skvělé opálení. Tmavý model s kloboučkem, ve kterém se paní Halina také ve Varech ukázala, se mi líbil daleko víc.

Aňa Geislerová

Na jednu z našich nejznámějších hereček jsem se obzvlášť těšila, protože u ní je známo, že se ráda objevuje v zajímavých a netradičních modelech. Ani tentokrát mne nezklamala. Pro slavností večer ve Varech totiž zvolila speciální model, který perfektně podtrhl její osobnost. Úžasné a zajímavě střižené tyrkysové šaty si prý nechala ušít přímo v salonu Versace. (Model stejné značky oblékla i modelka Pavlína Němcová). Ať už je to pravda nebo jen kachna, tenhle model trefila báječně, stejně jako zlaté páskové boty na vysokém podpatku a samozřejmě i drobné psaníčko ve stejném barevném odstínu.

Nela Boudová a Marie Poledňáková

Režisérka Marie Poledňáková vsadila na volný splývavý model a udělala dobře. Barevně i střihově jí šaty velmi lichotí. Ramena decentně zakrývá šál ze stejné látky, což ještě víc umocňuje ženskost. Dekolt je vyzdoben výrazným šperkem, takže už není nutné nic víc než drobné náušnice a náramek. Sluneční brýle bych ale nechala doma.

Nela Boudová tentokrát vybrala klasiku. Pouzdrové jednobarevné šaty nemohou nic zkazit. Malinko v rozpacích jsem z bot. Pásky jsou sice letos IN, k těmto šatům bych ale volila něco méně robustního a vzhledem k tmavým silonkám rozhodně ve špičce uzavřeného. Ovšem za americký úsměv dostávají obě dámy sto bodů.



Cena lázeňského šviháka Pavel Landovský Tady je evidentní, že se pan Landovský snažil o uvolněnost a ležérnost, ale výsledkem je spíš hluboký nevkus. Tmavé sako a bílá košile jsou sice klasika, nicméně i tohle by mělo mít nějaký řád. Určitě bych schovala rukávy a nenechávala je volně vykukovat ze saka. Divně pomačkané kalhoty také nebudí dobrý dojem. Obzvlášť kapsáče, které se hodí spíš do přírody nebo do parku. Pokud ale pan Landovský na letošním festivalu stanoval, beru vše zpět.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1352