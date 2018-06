MÓDNÍ POLICIE Z VARŮ: Božská Čvančarová, sexy Chýlková a Schneiderová

Případ první: JITKA ČVANČAROVÁ

Jitka vsadila opět na kvalitu a vyplatilo se jí to! V modrých šatech Carmen Marc Valvo z butiku Soline vypadá božsky. Vhodně zvolená je i kožešinka. Šperky Roberto Coin nádherné, make-up i vlasy super. Jediné co bych vytkla je příliš velké a výrazné psaníčko. Jemnější model by doplnil celkový outfit mnohem lépe.







Případ druhý: IVANA CHÝLKOVÁ

Herečka velmi pozitivně překvapila. Stylové šaty a psaníčko, šperky s letním tyrkysovým detailem, sexy make up i vlasy! Vyměnila bych pouze boty, do modelu příliš nezapadají. Doporučila bych jednoduché sexy černé lodičky.







Případ třetí: JITKA SCHNEIDEROVÁ

Pánský styl je sexy a Jitka Schneiderová ho skoro zvládla! Třpytivé sáčko a zlatá košile s mašlí jsou originální, luxusní psaníčko i šperky outfit krásně doplňují, kámen úrazu jsou ale kalhoty. Vypadají jako kancelářský model bankovní úřednice. Takže příště buď vysoký pas a rozšířené nohavice nebo úzké a sedmiosminová délka, popřípadě originální puky. Boty bych volila jemnější.







Případ čtvrtý: EMMA SMETANA

Krásné šaty s jednoduchým detailem krajky Emmě sluší. Trendy vlasy na bok, decentní náušnice, vínový lak na nehty a rudá rtěnka model hezky okořenily. Výhradu mám jen ke kabelce. Působí trošku pytlovým dojmem. Menší skořepinové psaníčko by vypadlo lépe.







Případ pátý: SIMONA KRAINOVÁ

Černé šaty s volánky jsou jemné a díky odhaleným ramenům i sexy zároveň. Krásné jsou i náušnice s prstenem. Dokonalé je psaníčko. Náramky z ruky bych ale odložila a změnila bych i barvu laku na nohou a rukou. Ubrala bych na masivnosti rtů.







Která z hvězd se vám líbí nejvíc? celkem hlasů: 3486

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 8. července 2013. Anketa je uzavřena. Jitka Čvančarová 1802 Ivana Chýlková 631 Jitka Schneiderová 451 Emma Smetana 369 Simona Krainová 233