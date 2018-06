MÓDNÍ POLICIE z TýTý: Šaty Borhyové připomínaly luxusní pytel

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: LUCIE BORHYOVÁ A REY KORANTENG

U této dvojice musím bohužel pochválit jen Reye. Ten vypadal ve svém nažehleném obleku skvěle. Lucie k němu sice ladila barevně, nicméně šaty mě příliš neuchvátily. Během večera jsem měla možnost vidět mnohem zajímavější modely. Tentokrát se Lucie moc nevytáhla. Černá jí sice sluší, vyniknou její světlé vlasy, nicméně dolní část šatů působila jako pytel. Jsem trochu v rozpacích i z výběru bot. Volila bych uzavřenou špičku.Vrchní část šatů je bezesporu zajímavá. Zlatohnědé zdobení koresponduje s Reyovou kravatou, takže skutečně působí jako pár. Plusové body dávám za decentní kabelku, účes i drobné doplňky.

PŘÍPAD DRUHÝ: JITKA ASTEROVÁ A ZDENĚK FENCL

Když vstoupila Jitka na pódium, úžasem mi spadla brada. Neuvěřitelně jí to tentokrát slušelo. Vypadala mnohem mladší, než ve skutečnosti je. Celkově působila svěže a sebevědomě. Není se čemu divit, v modelu, který pro slavnostní večer zvolila, vypadala fantasticky. Černé šaty s balónovým střihem sukně, ozdobené výrazným stříbrným páskem, vykládaným kameny, byl trefa do černého. K tomu tmavé bolerko s tříčtvrtečním rukávem, které krásně zúžilo ramena a ruce, prostě kombinace na jedničku. Nechybělo velké stříbrné psaníčko. Letošní hit. Netuším, zda si Jitka nechala poradit od stylisty Zdeňka Fencla, ale vzhledem k tomu, že on oblékl stříbrnou od hlavy až k patě a vypadl jako vždy exkluzivně a Jitku doplňoval, mám určité podezření, že s výběrem oblečení pomáhal. Tleskám a gratuluji. Úchvatné, nezapomenutelné a bez chyby.

PŘÍPAD TŘETÍ: ADELA BANÁŠOVÁ

Na České Miss se mi oblečení Adely nezdálo moc zajímavé. Tentokrát sice zvolila pestřejší model a je i vidět, že si s výběrem pohrála, nicméně ani tohle není to pravé ořechové. I když je Adela štíhlá a vysoká, nejsem si bohužel jistá tím, že její nohy jsou tak exkluzivní, aby je neustále vystavovala v mini šatech nebo mini sukních. Když si vzpomenu v čem se objevila na finálovém večeru SuperStar, musím konstatovat, že to bylo ono, tam z ní vizážisté udělali opravdovou kočku. Tohle je opět šlápnutí vedle. Volila bych dlouhé a výrazné šaty, odkrytá ramena, nechat vyniknout štíhlý pas a zbytečně neukazovat nohy - jen naznačit. Tady široký černý pásek zaniká, bolerko jí dělá příliš starou, náušnice nesedí ke zbytku oblečení. Celkově palec dolů (viz Módní policie z České Miss).

SPECIÁLNÍ PŘÍPAD: ROMAN VOJTEK

No comment.

