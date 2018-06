MÓDNÍ POLICIE: Hvězdná Kostková a Gottová jako z půjčovny

PŘÍPAD PRVNÍ: Ivana Gottová

Letos špatně. Na první pohled tomu není co vytknout, ale to by Ivaně nemělo stačit. Šaty připomínají model z půjčovny na okresním městě. Chybí tomu hvězdnost, originalita i glanc. Účes je jako na nedělní piknik. Make-up tradiční, nic nového. Škoda.

PŘÍPAD DRUHÝ: Tereza Kostková

Velmi zajímavé šaty Tereze sluší a působí v nich jako hvězda stříbrného plátna. Účes, make-up i náušnice šaty krásně doplňují. Jedinou výhradu mám k saténovému pytlíčku s řetízkem, který vypadá jak vystřelený na tři špejle na pouti.

PŘÍPAD TŘETÍ: Inna Puhajková

Střih šatů je krásný, Inna je v nich ale smutná a nevýrazná. Svůj účel, který má plnit tělová barva na oblečení, tyto šaty moc nesplnily, alespoň ne na této fotografii. Řetízek s křížkem na krku je úplně špatně. Vlasy a make-up v pořádku.

PŘÍPAD ČTVRTÝ: Gábina Partyšová

Jednoduché šaty a výrazný šperk, to je paráda! Model je sexy, dokonale sladěný, doplňky naprosto vyrovnané. Make-up má šťávu a vlasy vypadají taky skvěle.

PŘÍPAD PÁTÝ: Jitka Obzinová

Zelené šaty paní Obzinové sluší, dobře zvolené je i psaníčko, náramek a náušnice. Bohužel se to ale nedá říct o překombinovaném náhrdelníku, který připomíná výtvor z kroužku lidové tvořivosti. Největší průšvih je ale účes. Ta ofina a zvlněné vlasy vzadu připomínají účes nejslavnějšího českého tučňáka. Jednoduchý drdol a ofina zčesaná do strany by paní Obzinové slušely určitě víc.

PŘÍPAD ŠESTÝ: Jolana Voldánová

Tento model se moderátorce opravdu povedl. Jednoduchý střih a krásná barva šatů jsou sázkou na jistotu. Jemný účes i líčení, vhodně vybrané doplňky a máme tu krásných 100 %. Jen doufám, že flíčky na šatech znamenají jen to, že mají ve Vinohradském divadle špatně seřízené kohoutky na toaletách.

