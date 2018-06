Móda na Lvech: Issová zazářila v pánském stylu, Geislerová v černé

Případ první: Klára Issová

Toto je krásná ukázka toho, jak dokáže být pánský styl zatraceně elegantní i sexy. Musíte ale zvolit, tak jako Klára, ten správný směr. Jednoduchá bílá košile, delší sako a 7/8 délka kalhot jsou tou správnou volbou. K takové čisté eleganci pak skvěle sedí výrazné střevíčky se šněrováním, XXL náušnice i minimalistické zlaté psaníčko. Změnila bych ale make-up, konkrétně méně důrazu na oči a více na ústa.

Případ druhý: Eva Josefíková

Eva je krásná holka a je na ní vidět, že má svůj vlastní osobitý styl. Přesto mám k jejímu modelu ve stylu Diva 30. let výhrady. Šaty i kabátek jsou fajn, líbí se mi i extravagantní péřový náramek, ze kterého bych ale vyndala oranžový detail. Ladit všechno do jedné barvy je prvoplánové a působí to lacině. Červeno-bílé psaníčko úplně pryč, místo něj jen malé zlaté či stříbrné vintage pouzdro a do uší náušnice.

Případ třetí: Petra Špalková

Jednoduché šaty s výraznou výšivkou v antickém stylu jsou moc hezké, popelavě šedá ale nebude hereččina barva. Trošku v ní zaniká. Nelíbí se mi ani úplná absence šperků. Myslím, že výrazné náušnice, náramek nebo prsten by dodaly Petře větší glanc. Make-up a vlasy jsou ale na jedničku.

Případ čtvrtý: Aňa Geislerová

Aňa opět ve stylu světové hvězdy. Na první pohled jednoduché černé šaty ozvláštněné kanýry, luxusní psaníčko a šperky v tom správném počtu, stříbrné střevíčky. Takhle, prosím, ano!

Případ pátý: Tatiana Pauhofová

Černý overal je originální a sexy, líbí se mi i střevíčky na nízké podpatku, které model posouvají do stylu 80. let. Nelíbí se mi jen psaníčko. U něj bych si pohrála s barvou.

