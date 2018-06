Móda Plesu v Opeře: Dámy jako z pohádek Tisíce a jedné noci i Mrazíka

Případ první: Jana Doleželová

U Jany Doleželové jsem zvyklá na slabší modely, a proto mě tento moc mile překvapil. Šaty jsou sexy, ale ne vyzývavé. Bohaté zdobení v horní části je příjemně vyváženo jednoduchou černou sukní. Elegantní účes i šperky dodávají lékárnici tu správnou noblesu.

Případ druhý: Gabriela Kratochvílová

Šaty jako z pohádky Tisíce a jedné noci. Něžná vlečka krásně kontrastuje s výraznými šperky, kterých moderátorka správně nezvolila moc. Naprosto stačí jen náušnice s náramkem. Pohádkové je i třpytivé psaníčko. Sexy vlasy i make up.

Případ třetí: Iva Pazderková

Tady mě bohužel při prvním pohledu napadlo jméno Marfuša. Druhý pohled už byl vlídnější, to mě naskočila už jen dřevěná panenka Matrjoška. Iva je za šaty doslova schovaná, nelichotí jí jejich barva ani střih. Zamračený výraz jen celé dílo podtrhuje. Toto se nepovedlo.

Případ čtvrtý: Aňa Geislerová

Aňa je právem vyhlášenou módní ikonou, tentokrát bych ale řekla, že se mistr tesař utnul. Na takovou událost jakou Ples v opeře je, bych šaty s tak výrazným a moderním potiskem nevolila. Postrádají požadovaný glanc i noblesu. Pochválit ale musím nádherné náušnice i náramek - naprostý designový skvost. Řetízek s křížkem už je tam ale navíc.

Případ pátý: Romana Jákl Vítová

Šaty samy o sobě jsou moc hezké. Z pudrové barvy v kombinaci s krajkou čiší něha i elegance. Bývala moderátorka je v nich ale úplně ztracená a působí až vybledlým dojmem. Doplňky, vlasy a make-up jsou nicméně na jedničku.



Případ šestý: Tereza Maxová

Nesmrtelná kombinace black and white dotažená do úplné dokonalosti. A jak že se to dělá? Jednoduché šaty + výrazné střevíčky, luxusní šperky na těch správných místech a neuvěřitelně elegantní účes. Dáma hodná následování.

Kdo se letos nejlépe oblékl na Ples v Opeře? celkem hlasů: 5559

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 11. února 2015. Anketa je uzavřena. Tereza Maxová 3798 Jana Doleželová 916 Gabriela Kratochvílová 420 Romana Jákl Vítová 240 Aňa Geislerová 115 Iva Pazderková 70