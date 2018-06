MÓDNÍ POLICIE Z OPERY: Z miss Sokolové se stala řecká bohyně

klik! Fotografie se zvětší po rozkliknutí.

PŘÍPAD PRVNÍ: KATEŘINA SOKOLOVÁ

Krásný pár, že? Miss ČR kateřina Sokolová se tentokrát opravdu blýskla. Nejen přítelem Jeanem, ale především fialovou róbou. Vypadá jako řecká bohyně. Krásný splývavý model působí neuvěřitelně elegantně, vzdušně a sexy. Obdivuji zajímavě řešenou vrchní část, kdy jedno ramínko zůstává ležérně spuštěné a druhé pak křížem přetažené přes hlavu. Velice efektní a netradiční. I úpravu vlasů schvaluji, stažené dozadu báječně ladí ke střihu šatů, stejně jako doplňky. Tleskám. Krásná od hlavy až k patě.

PŘÍPAD DRUHÝ: DUŠAN CHRÁSTEK

Stylista Dušan Chrástek přišel v modelu, který na mě působí velice rozporuplně. Na jednu stranu se domnívám, že cylindr do opery patří, na druhou stranu mám pocit, že je to přece jen trochu mimo mísu. Myslím, že pro typ muže, jako je Dušan, to není to pravé ořechové. Působí v něm až moc komicky. Přesto budu rozdávat kladné body. Dušan totiž vystihl to, čemu se říká IN, co frčí, co se nosí. Oblek je totiž naprosto exkluzivní. Stříbrné úzké kalhoty, bílá košile a motýlek. Vděčná a hlavně správná kombinace. Černý smoking je ještě dozdoben decentní broží. Odvážné. Nakonec – proč ne?

PŘÍPAD TŘETÍ: DEANA A JURAJ JAKUBISKOVI

Elegantní pár manželů Jakubiskových mě potěšil. Splnili přesně to, co od manželského páru, který se vydá na ples do opery, očekávám. Především k sobě skvěle ladí. To je myslím základ. Deana zvolila černé šaty s korzetem. Ten je trochu zklamáním, moc totiž neplní svou funkci a nedrží tvar. Zajímavý krajkový pléd, vpředu uvázaný, je ale příjemným osvěžením tohoto modelu a krásně ladí k manželově šále. Juraj vsadil na černý oblek, bílou košili a výraznou červenou kravatou. Klasická elegance, kterou mám opravdu ráda.

