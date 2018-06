MÓDNÍ POLICIE: Z Landovy manželky není žena, ale zjevení

PŘÍPAD PRVNÍ: ELIŠKA BUČKOVÁ

Tohle je po dlouhé době zase pořádná trefa do černého. Je to elegantní, jednoduché a má to šmrnc. Černý rolák bez rukávů si tak štíhlá dívka, jako je Eliška, může dovolit. Vyniknou její hezká ramena i dlouhé a opálené ruce. V kombinaci s kostkovanou minisukní naprosto skvělé. Fialová barva je navíc v současné době velice módní. Celek dotahují k dokonalosti lakované kozačky s ostrou špičkou. Jediné, co mi kazí dobrý dojem, je zlatý řetízek na krku. Asi starožitnost po babičce. Tu ale příště nechat doma.

PŘÍPAD DRUHÝ: MIRJAM LANDA

U Mirjam bychom už měli být zvyklí na to, že si s módou prostě nerozumí a že si na sebe je schopná natáhnout cokoliv. Přesto mě opět dokázala vyvést z míry a dostatečně vyděsit. Neupravené vlasy, příliš světlý make-up a rozmazané linky kolem očí z ní nedělají ženu, ale zjevení. Všechno pak podtrhuje šíleně prokombinované oblečení. Přitom by stačilo někde ubrat a jinde zase přidat. Prosím, nechť se Mirjam ujme vizážista, všem se nám uleví.

PŘÍPAD TŘETÍ: LUCIE VONDRÁČKOVÁ

Lucie nám zraje jako víno. Vyzařuje z ní vyrovnanost a spokojenost. Prostě se jí daří. Na udílení hudebních cen Deska roku mě příjemně překvapila svým účesem. Tenhle sestřih i barva k ní skvěle sedí. Barevný top s výraznými květy v různých barvách, který si pro slavnostní večer vybrala, se úžasně trefuje do její typologie. Je to lehké a díky odhalenému rameni i příjemně sexy. Lucka k topu oblékla upnuté džíny a boty na vysokém podpatku, což je super kombinace. Tohle se povedlo. Gratuluji k ceně i k vizáži.