MÓDNÍ POLICIE Z VARŮ: Verešová by měla změnit líčení, Dobrovolná všechno

Případ první: PAVLÍNA NĚMCOVÁ

Pavlína Němcová je svojí zálibou v černo-černé temné barvě typická. A proto nás ani tento model nepřekvapil. Precizní střih šatů s miniaturními sámky v pase a zajímavě řešeným svrchním dílem krásce jejího typu sluší. Odhalená ramena okamžitě upoutají pozornost okolí a zlaté doplňky vyladěné s medovým odstínem dlouhé, perfektně upravené „hřívy“ přidávají poměrně jednoduchému modelu na atraktivitě.

Případ druhý: AŇA GEISLEROVÁ

Aňa Geislerová překvapila výběrem na ní až příliš zdobné róby od Diora. Přehršle záhybů a řasení spolu se štrasovými prvky plně odpovídá filozofii značky, méně pak módní filozofii skvělé herečky a módní ikony. Ovšem nebyla by to Aňa, kdyby alespoň trochu neprovokovala! Sluneční brýle si k večerní toaletě nasadí opravdu málokdo.

Případ třetí: ANDREA VEREŠOVÁ

Andrea Verešová je jako vždycky kočka. Vyletněný modýlek ála pyžamo sice působí poněkud infantilním dojmem, ale její super štíhlé dívčí postavě padne. A rameno kabelky coby šperk nemá chybu. Jen by možná stálo za úvahu – pokud už máme matku dvou dětí vnímat jako lolitku – kategoricky změnit make-up. Porcelánová panenka s výrazně nalíčenýma očima ve stylu šedesátých let k rádoby něžnému looku příliš nepasuje. Nebo je to záměr?

Případ čtvrtý: TEREZIE DOBROVOLNÁ

V případě teatrální róby Terezie Dobrovolné začínám pochybovat, zda se má bývalá Miss vůbec ráda. Jak jinak si vysvětlit její úlety hraničící s absolutní absencí vkusu? Živůtek by možná ještě ušel, pokud by však k němu nepatřila závojová sukně s prapodivným "chundelatým" lemováním. Použitelné maximálně na prkna, která znamenají svět...

Případ pátý: JITKA SCHNEIDEROVÁ

Jitka Schneiderová vsadila na jednoduchý čistý styl po vzoru antických bohyň. Říza jako vystřižená z bájí a pověstí dala vyniknout jejím ženským křivkách. Model pak dovedla k naprosté dokonalosti senzačním účesem. Snad jen psaníčko a polouzavřené lodičky působí příliš robusním dojmem, páskové střevíčky by se vyjímaly mnohem lépe.

Případ šestý: MANŽELÉ BARTOŠKOVI

Krásný a stylový pár. Jiří Bartoška je prostě štramák. A věk jeho sex-appealu pranic neubírá. Skvěle padnoucímu obleku v trendy šedé přidala pruhovaná košile patřičný šmrnc. Jeho paní působí v nadčasových koktejlkách mladistvě a svěže. Tleskáme!

Kdo ve Varech nejvíc zazářil? celkem hlasů: 6660