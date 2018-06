MÓDNÍ POLICIE Z GRAMMY: Rihanně by slušel i pytel od brambor

Klik Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: TONI BRAXTON

Mám ráda decentní modely. Toni si vybrala správnou barvu, vzhledem k barvě své pleti. Bílá na ní úžasně vynikne. Šaty mají jednoduchý střih, kterým rozhodně nelze nic zkazit. Není to nic přehnaného, a přitom se dají najít efektní detaily, jako například zdobení na rameni nebo na pravém boku. Třpytivý štras působí velice jemně a celkově ještě víc tenhle úžasný model pozvedne. Líbí se mi, že Tony neponechala nic náhodě a správně zvolila i šperky a malou kabelku do ruky. Boty jsou vzhledem k modelu kapánek robustní, ale v tomto případě mě to nijak zvlášť nepobuřuje.

PŘÍPAD DRUHÝ: JENNIFER LOPEZ

Předpokládám, že tenhle model byl z dílny věhlasného módního návrháře, a tudíž pořádně "mastný". Přesto na něm neshledávám nic, z čeho bych měla jásat. Obávám se, že celebrity jen proto, aby vypadaly zajímavě a nevšedně, jsou ochotny vlézt do čehokoliv, třeba i do záclony. Tenhle model mi připomíná královnu Koloběžku I. Odhalená noha mi nepřijde ani zajímavá, ani sexy. Jediné, co se mi opravdu líbí, jsou boty, doplňky a vlasy. Už jsem Jennifer viděla v lepších modelech, kdy vypadala jako skutečná bohyně.

PŘÍPAD TŘETÍ: KESHA

Téhle chudinky je mi vážně líto. Nejen, že má výraz velké trpitelky, která by radši ležela doma na gauči než se usmívala na fotografy, ale ani model, ve kterém se na letošních Grammy předvedla, není nic oslnivého. Je vidět, že ani zlatá barva nezaručí, že z vás bude hvězda večera. Boty jsou sice velice hezké, ale k těmto šatům se moc nehodí. Šatičkám s třásněmi by prospěla kapánek jiná délka, tato moc nelichotí nohám. Někdy se to zkrátka nepovede a i na červeném koberci to může být pořádné šlápnutí vedle.

PŘÍPAD ČTVRTÝ: SHERYL CROW

I když tady velmi často bojuji za to, aby lidi více nosili barevné oblečení, a černou trochu zasunuji do pozadí, v případě společenských šatů jsem jiného názoru. Černá je velice lichotivá. A černé šaty na červený koberec jednoduše patří. Sheryl tedy vsadila na jistotu, a jak sami můžete vidět, udělala dobře. Je to zajímavé, elegantní, působí to tak lehce a vzdušně. Střihově je to velice módní. A i když Sheryl už není nejmladší, najednou vypadá svěže a jen září. Nádherné vlasy, úchvatné náušnice a skvostný dominantní prsten. Někdy k dokonalosti stačí vážně málo.

PŘÍPAD PÁTÝ: RIHANNA

Téhle dámě sluší všechno. I v pytli od brambor by vypadala dobře. Pro mě tohle žádné překvapení není. Tedy naštěstí. Jen mě utvrdila v tom, že se umí obléknout a že ví, co se nosí. Stejně jako Toni Braxton zvolila bílou, čímž si zaručila, že ji nikdo nepřehlédne. Vrchní část šatů tvoří zajímavý korzet, vpředu nazdobený jemnou, průsvitnou látkou a drobnými peříčky. Velice efektní. Náramek ze skleněných korálků a stříbrné prsteny vše skvěle doplňují. Působí to až nadpozemsky. Správně zvolila i boty, jemné, tvořené z drobných pásků, se zavázáním na lýtku. Myslím, že já svou hvězdu večera našla.

