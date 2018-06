Móda z plesu: Vulgární Mátlová a Jakubisková zaseknutá v 80. letech

Případ první: KATEŘINA MÁTLOVÁ

Tady na mě na první pohled bohužel dýchne vulgárnost. Za prvé je to obrovským výstřihem v rudých šatech, za druhé materiálem šatů a za třetí neupravenými vlasy a vyzývavým líčením. Bez elegance, glancu a noblesy.





Případ druhý: DEANA HORVÁTHOVÁ-JAKUBISKOVÁ

Výrazná krajka na sukni, příliš zdobný šál a obří výstřih jsou smrtelnou kombinací. Celé to na mě působí tak, jako by si model spíchla paní Jakubisková sama těsně před začátkem plesu. Myslím, že mnohem více by jí prospěly jednoduché pouzdrové šaty, více bych si pohrála s doplňky a úplně změnila účes a líčení - tady se slovenská herečka zasekla v 80. letech.





Případ třetí: ANDREA VEREŠOVÁ

Honosné šaty s výrazným zdobením Andree sedly. Líbí se mi, že jako jediný výrazný doplněk zvolila kruhové náušnice, zbytek je velmi nenápadný a vkusný.





Případ čtvrtý: ANDREA KALIVODOVÁ

Andrea je žena krev a mléko a nebojí se to ukázat. To je sympatické. Šaty bych rozdělila na dvě poloviny, horní průhledná zdobená část se mi líbí, nepůsobí vulgárně, přestože se zpěvačka pyšní bujným poprsím. I když... průhlednost může být někdy problémem, třeba když v určitých partiích odkryje nevzhledný špíček. Co se týče sukně, nelíbí se příliš lesklý materiál, působí lacině. Doplňky jsou skvělé.





Případ pátý: GÁBINA PARTYŠOVÁ

Jednotlivým kouskům není co vytknout, šaty jsou fajn, stejně jako doplňky, ale celé je to moc černé, nevýrazné, nedotažené. Zkrátka neurazí, nenadchne.

Kdo zvolil nejlepší model? celkem hlasů: 7968