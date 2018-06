MÓDNÍ POLICIE: Bílé šaty luxusně i lacině a palba do vlastních řad

PŘÍPAD PRVNÍ: Ornella Muti

U ní jsem absolutně nepochopila ty růžové vlasy. Myslím si, že dáma v jejím věku by měla na podobné experimenty zapomenout. Šaty jsou ale krásné a vhodně zvolené jsou i doplňky. Make up bez chybičky.

PŘÍPAD DRUHÝ: Linda Bartošová

Loňská Miss World vypadá opravdu dokonale. Nádherné bílé šaty s dlouhým rukávem nemají chybu. Výrazné psaníčko, náramek a prsten doplňují už jen něžné perličky do uší. Lososové střevíčky k bílé barvě a zlatu skvělé sedí. Pak už jen čistý make up, jednoduhé vlny a perfektní výsledek je na světě.

PŘIPAD TŘETÍ: Petra Minářová

Na předchozí fotce jsme viděli, jak mohou bílé šaty vypadat luxusně a noblesně. Bohužel už to nemůžu říct u modelu Miss ČR 1996 Petry Minářové. Její šaty působí lacině a to hlavně díky přemíře štrasových doplňků, které k bílé róbě zvolila. Ani řetízek na psaníčku modelu příliš nepřidává. Kožešina působí k celému modelu zastarale, vlasy neupraveně a make up amatérsky.

PŘÍPAD ČTVRTÝ: Renata Drössler

Renata zvolila originální model, který k šansónové zpěvačce dokonale sedí. Černý komplet oživuje metalické psaníčko, červené nehty a svěží účes i make up. Jen na krk bych zvolila jemnější šperk a malinko ubrala v dekoltu. K dokonalosti chybí už jen krůček.

PŘÍPAD PÁTÝ: Martina Hřebíková

Zlaté šaty od návrháře Jiřího Kalfaře jsou jako z pohádky, a přestože jsou průhledné, nepůsobí vulgárně. Samy o sobě jsou vlastně takovým šperkem, a proto jsem k nim zvolila jen jednoduché retro doplňky, opět ve zlaté barvě. S barvou jsem si pohrála jen jedinkrát a to v případě zelených kamínků v náušnicích. Střevíčky jsou tělové, aby celému modelu nesebraly lehkost. Jednoduchý účes i make up jsou k takovým šatům nutností.

Líbí se vám, jak se na volbu České Miss 2013 vyfikla naše módní policistka Martina Hřebíková?