MÓDNÍ POLICIE: Výstřední Štěpánová z Ordinace se na ranči šetřila

Případ první: SANDRA NOVÁKOVÁ

Sandra na mě působí trochu jako "stará mladá", a může za to především svetr v prodloužené délce (tenhle kousek se teď do našich šatníků zase po letech vrací). Určitě bych se přikláněla k nějaké veselejší barevné kombinaci nebo zajímavému vzoru. Semišky do půli lýtek zůstávají i nadále trendy a dobře se nosí a klasické pilotky k Sandře jednoduše patří. Sandra si evidentně užívá příležitosti, kdy se od ní neočekává nějaká přehnaná stylizace, ale i tak ze sebe nemusí dělat starší, než opravdu je. Chtělo by to nějaký akcent v podobě barevné šály nebo ulítlé čepice a výsledek by byl rozhodně zajímavější.

Případ druhý: BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ

U Báry jsme zvyklí na šílené a výstřední módní kreace, proto žasnu nad umírněností volnočasového oblečení. Na "střelenou" herečku v tom dobrém slova smyslu je to dost nuda. Kombinace dvou různých a k sobě těžko pasujících odstínů modré se moc nepovedla, ale na druhou stranu - jde o pohodovou party pod širým nebem, takže není co řešit. Moc se mi líbí nový svěží sestřih včetně mladistvé ofiny, a vůbec mám pocit, že Bára v obličeji omládla a rozkvetla.

Případ třetí: MICHAELA KUKLOVÁ

Hezká a evidentně příjemná bavlněná blůzka se zkrácenými rukávy Míše sluší. Kalhoty volného střihu ve zkrácené délce a hlavně s kotníkovou manžetou sluší spíš dlouhonohým a hubeným dívkám, ale samy o sobě jsou zajímavým kouskem. Přírodní tóny od hlavy až k patě ale pěkně ladí s příležitostí a nezbytná "vuittonka" dodává celku šmrnc.

