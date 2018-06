MÓDNÍ POLICIE: Vymazlený pár? Petra a Patrik Eliášovi

PŘÍPAD PRVNÍ: Petra a Patrik Eliášovi

Krásný páreček, který vypadá jako z katalogu. Petra má štíhlou postavu, která si může dovolit všechno. O tom není sporu. Černé propínací šaty s velkým výstřihem rosničce moc sluší. Ohromě se mi líbí široký pásek, který zvýrazňuje Petřin vosí pas. Co se mi ale nelíbí, jsou její vlasy. Nějak mi nesedí sestřižená ofina. Spíš bych zvolila mikádo. Oceňuji černé "psaníčko" do ruky, které by měla mít doma každá dáma. Manžel, hokejista Patrik Eliáš má dobrý vkus, a nebo si umí nechat poradit. V šedých kalhotách a černém svetru s bílou košilí totiž vypadá úžasně. Sportovní elegance mu sedí a k Petře tak báječně ladí. Vymazlený pár!

PŘÍPAD DRUHÝ: Bára Nesvadbová

Bára je štíhlá, drobná a věčně v černé. Proto působí tenhle extravagantní bílý model jako zjevení. Přesto, že jsme u spisovatelky zvyklí na černou barvu, i v bílé vypadá úžasně. Je fajn vidět jí občas trochu jinak. Působí ještě křehčeji než normálně. Černá sametka přes krk s mašlí je ten správný doplněk, už vzhledem k tomu, že Bára k šatům zvolila černé silonky a černé boty na vysokém podpatku. Šaty ve stylu Marylin Monroe jsou pro tuto dámu tou správnou trefou. Jedinou výtku mám k vlasům. Když vzpomenu její proměny v účesech, nejvíce se mi líbila v blond mikádu s ofinou.

PŘÍPAD TŘETÍ: Simona Krainová

Z tohoto modelu jsem trochu rozpačitá. Najednou nevím, jestli se mi to víc líbí, nebo nelíbí. Trochu mi vadí ten batikový vzor. I když na druhou stranu je to zase něco jiného než nudné kytičky nebo věčné proužky. Střih je moderní, nabírané pod prsa, stažené šňůrkou. Líbí se mi rozšířené dlouhé rukávy, které působí velice vzdušně. Předpokládám, že tenhle netradiční model nebyl nejlevnější. Účes, líčení i zlaté doplňky jsou krásné. Mám radost, když se žena nebojí a trochu si pohraje. Nejvíc mě oslnila kabelka. Pro tašky mám obrovskou slabost. A tahle se Simoně skutečně povedla.



O AUTORCE Iva Lecká je dlouholetá moderátorka pražského Rádia City. Známou se stala i díky vítězství v pořadu Aplaus, který jí následně vynesl moderátorský post v Prima jízdě na Primě. Zájem o módu v ní vypěstovala její maminka, která je bývalá švadlenka. Mezi Iviny zájmy patří malování, lenošení, povalování se v kavárnách a nakupování. Také miluje kočky.

