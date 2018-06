MÓDNÍ POLICIE: Vykradla Hornová skříň mladší sestře?

PŘÍPAD PRVNÍ: ADRIENA SOBOTOVÁ

Manželka Luďka Soboty Adriena je velice příjemná, usměvavá a sympatická dáma. Kombinace barev, které má na sobě, je v pořádku. Na její opálené postavě pěkně vyniknou. Líbí se mi stažené vlasy a výrazné brýle, které teď letí. Zelenkavý pléd chválím, hodí se jak do společnosti, tak i na běžné nošení do přírody. Tmavé kalhoty vybrala Adriena dobře, schovají drobné nedostatky a zeštíhlí. Trochu mě trápí ostatní doplňky, tady bych stříbro vyměnila za barevný náramek a ve stejné barvě vybrala ozdobu na krk a náušnice.

PŘÍPAD DRUHÝ: LENKA HORNOVÁ

V tomto případě bohužel chválit nebudu. Je to nudné, obyčejné, bez nápadu a především nepříliš lichotivé k postavě. Lenka vypadá mnohem starší a silnější, než ve skutečnosti je. Tříčtvrteční džíny by byly v pořádku pouze v kombinaci s delším topem, halenkou, trikem nebo košilí, které zakryjí širší boky. Krátká kožená bundička je sice trendy, ale tady to spíš vypadá, jako když Lenka vykradla šatník mladší sestře, která nemá vkus.

PŘÍPAD TŘETÍ: BERENIKA SAUDKOVÁ

Talent dostala od Boha a kousek možná zdědila po tatínkovi. Vždycky byla, je a asi bude extravagantní. Nikdy jsem ji neviděla v něčem, co by nevzbuzovalo úžas, ať už v dobrém nebo špatném smyslu. Tohle je taky úlet, ale k ní prostě patří. Košile mě malinko trápí, nelíbí se mi rozstřihlé konce rukávů, celkově působí lacině. Ani taška mě tentokrát neuchvátila. Daleko víc by se hodila ke sportovnímu oblečení. Za nalíčení a čepičku na hlavě ale dávám palec nahoru.

