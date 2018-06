MÓDNÍ POLICIE: Vosí pas Svobodové nevyšel, přidal jí kila

PŘÍPAD PRVNÍ: LEOŠ MAREŠ A HANA SVOBODOVÁ

Leoš Mareš s přítelkyní Hanou Svobodovou

Leoš Mareš i jeho přítelkyně Hana Svobodová jsou zamilovaní a vystylovaní. Je vidět, že se oba snažili o soulad a vzájemnou barevnou harmonii. Povedlo se. Stylově k sobě vše perfektně sedí. Je vidět, že v tomto případě nikdo nešetřil peněženkou a hrdličky se inspirovaly současnými módními trendy. U Leoše Mareše mi ale trochu vadí krátký střih kalhot. Sám o sobě není moc vysoký a touto délkou kalhot si nohy ještě víc zkracuje. Vypadá to divně, jako by čekal velkou vodu.

Kde jsme je potkali: Otevírání baru Coco v Praze

PŘÍPAD DRUHÝ: VENDULA AUŠ SVOBODOVÁ

Vendula Auš Svobodová

Je mi líto, ale tohle je podle mého názoru ohromné šlápnutí vedle. Vendula má ráda tenhle typ sukní s vysokým pasem. Většinou se dá říct, že jí sluší. Rozhodně bych ale v tomto případě nevolila bílý vršek. Pokud by na něm přesto trvala, pak alespoň ne v tomto provedení. Neuvěřitelně jí to přidává kila a ve finále působí jako cukrovinka z těch velkých nazdobených a drahých bonboniér. Bohužel ani za vlasy nemůžu dát plusové body. Zakrývají krk a ramena. Kde jsou ty doby, kdy jí to opravdu seklo?

Kde jsme ji potkali: Tisková konference TV Barrandov

PŘÍPAD TŘETÍ: EVA ČEREŠŇÁKOVÁ

Eva Čerešňáková

Modelka, spolupracovnice Revue iDNES.cz a moje kolegyně Eva Čerešňáková mě potěšila. Aniž bych jí jakkoli nadržovala, proužky mám taky velice ráda a osobně každou chvíli obohacuji šatník právě pruhovanou módou. Námořnický styl mi přijde vtipný, zajímavý, slušivý a hlavně je pořád IN. Je ale zapotřebí vše sladit, aby to nebyly jen proužky od hlavy až k patě. Trochu si se vším pohrát. Tyhle strečové šatičky jsou fajn. Eva si je při své štíhlé postavě rozhodně může dovolit. Kazí to ale černé kozačky, které bohužel působí poněkud lacině, jako z vietnamské tržnice. Stejně tak bych okamžitě zahodila tu mini kabelku. Co legíny? Co vysoké semišové kozačky nad kolena? Záměr byl dobrý, výsledný efekt tomu ale bohužel neodpovídá. Evi, někdy si to vyříkáme u vína, jo?

Kde jsme ji potkali: Otevírání baru Coco v Praze

