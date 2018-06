MÓDNÍ POLICIE: Vizážista Vondráčkové neměl svůj den

PŘÍPAD PRVNÍ: DOMINIKA KADLČKOVÁ

Tak o tuhle slečnu mám poslední dobou strach. Na to kolik jí je, vypadá příliš vyžile, průsvitně a nezdravě. Proč ta tuna make-upu? Kde jsou ty doby, kdy tahle slečna měla šťávu? Do hlavy jí nevidím, ale nechápu, proč se tváří jako by prožívala silnou migrénu? Na černé se nedá nic zkazit, ale u mladé holky bych čekala víc. Rozhodně barvy a hlavně úsměv. Na znuděný obličej má času dost. Jednoduše tu postrádám glanc. Leopardí vzor na triku je sice teď v módě, nicméně v tomto případě moc parády nenadělá. Luxusní jsou ovšem kozačky. Ty v současné době opravdu letí. Čím vyšší, tím lepší.

PŘÍPAD DRUHÝ: HELENA VONDRÁČKOVÁ

Musím zcela upřímně říct, že jsem Helenu viděla už v zajímavějších modelech. Faktem je, že s postavou dvacítky si může dovolit upnuté džíny i přiléhavé tričko. Přesto ale, že je vše perfektně sladěné, včetně doplňků, příliš to neohromuje a celkově na mě Helena působí obyčejně a lacině. Krátká bundička s hadím motivem je sice trendy, ale v tomto případě vypadá až moc "secondhandově". Neohromují mě ani boty, které jdou s dobou. Naštěstí to Helena dohnala zpěvem. Že by tentokrát neměl osobní vizážista svůj den?

PŘÍPAD TŘETÍ: EVA DECASTELO

Je až s podivem, jakou má Eva po nedávném porodu postavičku. V takovém případě si samozřejmě může dovolit tyhle módní lesklé legíny, ve kterých by jinak každé kilo navíc bylo vidět. Líbí se mi černý top s uchycením za krk, volný přes poprsí a bříško. Skvěle lichotí její postavě. Je to jednoduché a přitom velice šik. V takovém případě už není potřeba dalších doplňků. Eva vychytala i boty. Kulatá špička je IN a efektní pásky kolem kotníků ještě víc tento outfit podtrhují. Nezbývá než dát palec nahoru. Téhle mamině to opravdu sluší.

