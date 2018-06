MÓDNÍ POLICIE: Věrná strčila do kapsy i černou nudu Sokolové

PŘÍPAD PRVNÍ: BÁRA KOLÁŘOVÁ

Tenhle model se mi moc líbí. Je to veselé a trendy. Vysoké semišové kozačky jsou teď velice IN. Co se barvy týká, tak fantazii se skutečně meze nekladou. Čím jsou boty vyšší, tím lépe. A je vidět, že tahle slečna to rozhodně moc dobře ví. Aby taky ne, na přehlídkovém molu je jistě obléká velmi často. Květované šatičky k botám úžasně ladí. Když máte hezké dlouhé nohy, nemusíte mít žádné obavy. Pak už stačí jen teplejší legíny a úžasný zimní model je na světě. Velká kabelka je samozřejmost a doplňky, jako náušnice, mile potěší.

PŘÍPAD DRUHÝ: KATEŘINA SOKOLOVÁ

I tady bych ráda chválila, jen marně hledám něco, za co by se daly nasbírat kladné body. To, že se Miss ČR Kateřina Sokolová oblékla do černé od hlavy až k patě, mě trochu mrzí, protože to ani nepobuřuje, ani neohromuje. Je to vlastně nuda. Černý rolák, černé legíny, černé semišové boty. Aby toho nebylo málo, tak ještě černé psaníčko do ruky. Škoda. Drobné rozsvícení by neuškodilo. Čeho je moc, toho je příliš. Oceňuji pouze náušnice a přívěšek na krku. Zbytek vidím tak na dvacet procent. Příště více barvy a fantazie, Kateřino.

PŘÍPAD TŘETÍ: HANKA VĚRNÁ

Jak málo někdy stačí a můžete vypadat fantasticky. Tuhle klasiku mám ráda. Světlé tričko s tříčtvrtečním rukávem, decentní pásek a tmavší, úzké džíny. Ať jste tmavá nebo blond, rozhodně budete vypadat skvěle. Působí to tak čistě a jemně. I když je to model velmi jednoduchý a nenápadný, nadělá daleko víc parády než předchozí pokus o černou kreaci. Tygrovaná šálka se mi moc líbí, z kabelky bych ji rozhodně sundala a uvázala kolem krku. Bílá velká taška a černé boty pak jen dotváří dokonalý celek. II. vicemiss ČR 2009 Hance Věrné se to tentokrát povedlo.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1950