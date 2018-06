MÓDNÍ POLICIE: Vágner je prostě chlap k sežrání

PŘÍPAD PRVNÍ: NIKOL ŠTÍBROVÁ

Nikolka má jednu obrovskou výhodu: stále vypadá jako holčička. Díky tomu si může dovolit šaty v tomto barevném provedení. Problém je v tom, že střihově jsou pro ni tyhle úžasné šatičky nevyhovující. I když je štíhlá, doporučuji pro příště ramena zakrýt. Zbytečně jí to škodí, na rukou i v ramenou vypadá mohutná a oplácaná. Barevně se ale Nikol trefila, je to vtipné, veselé a hravé. Líbí se mi účes.

PŘÍPAD DRUHÝ: PETR RYCHLÝ S MANŽELKOU

To je ale elegantní pár! Manželé vsadili na červenou a udělali dobře. Oběma to moc sluší. Vždy ocením, když se pár domluví a krásně sladí. Paní Rychlá je v červených šatech dokonalá, šaty jí padnou jako ulité. Jednoduchému střihu dodává na zajímavosti vrchní, nařasená část, která krásně odkrývá opálený dekolt. Úžasné je zdobení jemnými peříčky. Vlasy by klidně mohly být sčesané do drdolu. Petr trefně svou paní doplňuje, červený motýlek nemá chybu. Jen ty kalhoty mohly být trochu užší.

PŘÍPAD TŘETÍ: PETR VÁGNER

Doslova a do písmene elegán. Naprosto chápu, proč Petr láme tisíce ženských srdcí. Vypadá skvěle a evidentně si je toho velmi dobře vědom. Sebevědomí z něho doslova sálá. Vybral si klasický střih obleku, ovšem v provedení s jemným proužkem, tím vše dostává okamžitě jiný a zajímavější rozměr. Rozhodně tak vystupuje z davu těch, kteří sází na běžnou a už trochu nudnou černou. Jemný proužek v krémové barvě doladil košilí i vestičkou ve stejném odstínu, k dokonalosti to dotahují boty. Tak to má být. Vágner je prostě chlap k sežrání.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1116

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 3. března 2009. Anketa je uzavřena. Petr Vágner 772 Petr Rychlý s manželkou 226 Nikol Štíbrová 118