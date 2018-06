MÓDNÍ POLICIE: Váchovou chválíme jen za práci na ministerstvu

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: ILONA ANDREJSKOVÁ

Blondýnkám sluší černá, to je prostě fakt, takžečerný topík i u přítelkyně Zdeňka Podhůrského Ilony vypadá maximálně dobře. Naštěstí k němu zvolila krásně kanárkově žluté kalhoty. Celkově tedy model rozsvítila. A i když je to oblečení, které denně potkávám, vypadá to mnohem zajímavěji, veseleji a přitažlivěji. Myslím, že za takovou holkou se prostě chlap otočit musí. Chválím pohodlné botičky. Dřeváčky a pantoflíčky jsou v kurzu.

PŘÍPAD DRUHÝ: LUCIE VÁCHOVÁ

Tady si nejsem jistá, jestli se dívám na bývalou miss a asistentku ministra zemědělství Fuksy. Tohle vypadá spíše jako dívenka ze zapadlé moravské vesničky, která si odskočila od muziky. Vestička je sice trendy, ovšem není vesta jako vesta. Lucie působí divně, křečovitě. Krátká minisukýnka je IN, odlehčené botičky taky, ale celkově tomu něco chybí, nebo přebývá. Je to zkrátka špatně. Takhle by to Lucie nešlo. Příště sundat vestu a ukázat vysportovanou postavu v něčem přitažlivějším. Máš se přece čím pochlubit. Dávám jen morální body za novou kariéru na ministerstvu.

PŘÍPAD TŘETÍ: VERONIKA POMPEOVÁ

Bylo by asi na místě, abych miss Veroniku Pompeovou pochválila. Také to udělám. Přesto si neodpustím pár drobných připomínek. Malinko mi vadí, že se hezká holka navlékne do klasických černých šatů a nic víc neřeší. Je to sice v pořádku, nicméně ne příliš odvážné a inspirující. I přesto, že má Veronika hodně velký dekolt, nic zvláštního v modelu nespatřuji. Takových slečen potkávám denně ve městě stovky. Některé to ale dotáhnou k dokonalosti doplňky. Tahle kočka si s tím evidentně hlavu nelámala. Botičky mi dělají radost. Jsou podle posledních trendů a na její štíhlé nožce vypadají fantasticky. Příště víc odvázat.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1602