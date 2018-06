MÓDNÍ POLICIE: Těhulky, inspirujte se u Maláčové

PŘÍPAD PRVNÍ: MICHAELA MALÁČOVÁ

Pro Michaelu Maláčovou platí: Co nový ročník České Miss, to nový potomek. Teď má opět před porodem a stejně jako u předchozích těhotenství jí to sekne. Jako bývalá modelka má přehled a ví, co si na sebe obléknout, aby jí to i s bříškem slušelo. Je stále štíhlá, což jí můžeme jenom závidět. Krátce střižené rukávy kimonového stylu a efektní pásek nad bříškem působí zajímavě a dělají tak z jinak obyčejné tuniky zajímavý model. Těhulky, nechte se inspirovat.

PŘÍPAD DRUHÝ: MARTINA DVOŘÁKOVÁ

Martina tentokrát vsadila na klasiku. Svetřík, pod ním jednoduché bílé tričko s límečkem, džíny. Tady je vidět, že vypadat hezky a stylově nemusí dát velkou práci. Stačí správně kombinovat a nezapomínat na doplňky. V tomto případě chválím bílý pásek se stříbrnou sponou. Žlutá barva svetru je navíc příjemná, veselá a do té venkovní sloty vnáší alespoň trochu sluníčka. Jako doplněk bych doporučila větší bílou kabelku nebo větší bílou sportovní tašku.

PŘÍPAD TŘETÍ: TEREZA KOSTKOVÁ

Kombinací pruhované košile a tmavé vestičky nikdy nemůžete nic zkazit. Vestička navíc funguje jako korzet, hezky vás stáhne a na oko zeštíhlí. Záleží samozřejmě na střihu, ale může vám i krásně zvýraznit dekolt. Terezka je tedy absolutně "in". Bohužel je vidět, že je jí košile malá. U knoflíčků to nesedí, zapínání se nevzhledně rozjíždí. Příště zkusit košili o číslo větší. Lepší je obléknout L a cítit se skvěle, než se rvát do malého M a působit divně a zatahovat břicho.

