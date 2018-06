MÓDNÍ POLICIE: Těhotenství vybičovalo Noskovou k zázraku

FOTOGRAFIE SE ZVĚTŠÍ PO ROZKLIKNUTÍ

PŘÍPAD PRVNÍ: MICHAELA NOSKOVÁ

Hurá, hurá, hurá! Konečně to Míše opravdu sluší. Většinou měla s oblékáním problém, tentokrát se ale trefila. Vypadá fantasticky. Barva, střih, to všechno jí skvěle sedí. Je vidět, že Míše těhotenství prospívá, v obličeji jen září, drží si postavu a s bříškem jí to moc sluší. Šatičky bez ramínek, žabičkové zdobení na zádech, které umožňuje - podle potřeby - model trochu "nafouknout". Chválím i pohodlnou, páskovou obuv. Tohle je prostě trefa do černého, ideální letní modýlek pro mladou těhulku.

PŘÍPAD DRUHÝ: JANA BOBOŠÍKOVÁ

Paní Jana měla vždycky dobrý vkus. Nevzpomínám si, že by jí to někdy neslušelo. Vždy dbala na to, aby byla nepřehlédnutelná a upravená. Tentokrát se o to bezesporu snažila také, jen si nejsem jistá, že to splnilo účel. Šaty jsou sice podle poslední módy, bohužel vzor, který mají, nelichotí Janině postavě. Zbytečně ji rozšiřuje. Jednobarevné by byly rozhodně lepší. Botičky, kabelka i ostatní doplňky jsou v pořádku, U bot otevřená špička, kabelka menší jen do ruky a černé brýle. Velice elegantní a působivé.

PŘÍPAD TŘETÍ: EVA DECASTELO

Eva se snaží držet krok s módou. Jsme u ní zvyklí na extravaganci, rozhodně musím uznat, že má svůj styl. Tenhle modýlek, byť spadá do současných trendy modelů, na mě působí dost rozpačitě. Spodní část je super. V horkých dnech tenhle outfit jednoduše musíte mít. Problém je s vrchní částí. Je to prapodivně robustní, nesedí to na prsou, vypadá to jako vrchní část zástěry dojičky krav. Plusové body dávám určitě za odhalená záda, je to letní a velice sexy.

