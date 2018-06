MÓDNÍ POLICIE: Svobodová nechtěně upozornila na váhové nedostatky

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

Případ první: Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová vypadá vždycky jako bonbonek ve zlatém pozlátku. Snaží se, aby byla dokonalá a bezchybná. Bohužel pak působí příliš uměle. Problém vidím i v tomto případě. I když má na sobě luxusní mini šatičky s kanýrem, podle poslední módy, na mě to nijak zvlášť nezapůsobilo. Je to přeslazené, kanýr příliš veliký. K tomu všemu ještě ty velké zlaté náušnice….. Méně znamená více a to platí i pro Terezu Kerndlovou. Už jsem jí viděla v lepších modelech.

Případ druhý: Vendula Auš Svobodová

Vendula Auš Svobodová se evidentně tak strašně moc snažila vypadat štíhle, až to neuvěřitelně přepískla. Tenhle černý komplet je tak prapodivně překombinovaný! Korzetem zřejmě chtěla paní Vendula pořádně stáhnout pas a zakrýt váhové nedostatky, což ale paradoxně způsobilo, že na ně upozornila. Úzká sukně nabraná na bocích působí lacině a postavě spíše škodí. Zklamaly mě i boty a silonky, tady si mohla vyhrát s barvou. Jediné, co boduje, jsou vlasy. Ty se tentokrát povedly!

Případ třetí: Hana Mašlíková

Nevím proč, ale ať si tahle slečna oblékne cokoli, mám pocit, jako bych se dívala na vyzývavou holku z escortu. Možná to dělají ta umělá prsa, možná ten nic neříkající výraz, možná je to účesem. Zklamání je to každopádně i tentokrát. I když má nekonečně dlouhé a štíhlé nohy, kromě nízkých kozaček na tomhle modelu neshledávám nic, z čeho bych si měla sednout na zadek. Obyčejné, běžné, nezajímavé. Škoda, s touhle figurou by v lepším modýlku mohla udělat mnohem větší dojem!

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 2643