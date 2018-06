MÓDNÍ POLICIE: Svobodová má pokutu za kožich, Andrlová za pážecí vzhled

Případ první: Ivana Andrlová

"Dáme ruku do ohně za to, že vás při pohledu na Ivanu Andrlovou napadl film Noc na Karlštejně a pážata, která se tam po hradě proháněla. Účes, brýle a úsměv nám pro změnu připomínají herečku Uršulu Klukovou. A to by asi neměly," říká policistka pořadu Fashion Time a uděluje Andrlové nejvyšší pokutu.

Případ druhý: Michaela Dolinová

Michaela Dolinová a Ivana Andrlová se potkaly na přehlídce Aleny Wilson.

S Ivanou Andrlovou se bývalá rosnička potkala na módní přehlídce Aleny Wilson, a i když za šaty a make-up dostala od módní policistky pochvalu, na večerní akci měla příliš obyčejný účes a nevhodné kozačky. "Raději bychom na ní viděli jednoduché uzavřené lodičky a neprůhledné punčocháče."

Případ třetí: Vendula Svobodová

Vendula Svobodová

Ta si podle televizní módní policistky nezaslouží jen pokutu, ale dokonce kriminál. "Pravé kožichy nepodporujeme a jsme proti jejich nošení," zdůvodňuje policistka. A tak, i když pochválila Vendule Svobodové barvu a střih šatů, jí udělila nejvyšší pokutu. Kromě kožichu Svobodová nevhodně zvolila doplňky. Navíc tetování nad kotníkem k dámě nepatří.

Jste proti nošení pravých kožešin?

