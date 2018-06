MÓDNÍ POLICIE: styl květinka něžná Jandové nevyšel

PŘÍPAD PRVNÍ: MARTA JANDOVÁ

Vrátila se z Německa, začíná zářit na našem hudebním nebi a je o ní čím dál tím víc slyšet. Talentovaná a hezká. S oblékáním má ale kapánek problémy. Na oslavu narozenin bývalé manželky svého otce Petra Jandy se vymódila jako na maškarní. Ještě masku na obličej a je to dokonalé. Zvolila nevhodný střih šatů a příliš světlé barvy. Pochvalu dostane za legíny, ty se jí povedly, stejně jako naprosto exkluzivní botičky. Svetřík bych zahodila, dělá z ní prvomájový lampion. Martě sluší drsnější vizáž, styl "květinka něžná" k ní absolutně nejde.

PŘÍPAD DRUHÝ: AGÁTA HANYCHOVÁ

V téhle holce se nějak nedokážu vyznat. Styly dost střídá. Tenhle modýlek mi trochu připomíná ty slečny, co fotí seriál fotek do pánských časopisů. Na začátku cudná kopretinka, která jakoby neumí do pěti počítat a ve finále vysvlečená kočička, pro kterou nic není tabu. Šatičky mají hezký střih, ale nevýraznou barvu. Vlasy Agáta přepískla, tuhle přehnanou romantiku jí nezbaštiím. Luxusní jsou tady jenom ty boty.

PŘÍPAD TŘETÍ: ZUZANA BELOHORCOVÁ

Tenhle model splňuje vše, co si žádají aktuální trendy. Krémová barvička Zuzce skvěle padla. Vysoké boty jsou úchvatné a hlavně momentálně hodně letí. Líbí se mi, že na nic nezapomněla a sladila i doplňky, decentní ozdoba na krku i brýle ve vlasech. Celkově to působí vzdušně a čistě. Na šatech oceňuji úžasný zdobený pás. Opět vidíme pléd, který je IN, nikdy nezklame a vždycky se hodí. Dávám jednoznačně 100 procent.

