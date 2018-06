MÓDNÍ POLICIE: Společenský návrat Buzkové byl v červené

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: ZLATA ADAMOVSKÁ

Možná je to jen zdání, ale mám pocit, že paní Adamovská v poslední době zhubla. Zřejmě to souvisí s krachem jejího manželství. Nicméně Zlatě to jen prospělo. Jako by najednou ožila, prokoukla. Oblékat se rozhodně umí. Je vidět, že nemá problém najít v šatníku oblečení odpovídající jejímu věku. Černobílá kombinace je určitě dobrou volbou na slavnostní večer i na zahradní party. Tmavý vršek zdobený decentní mašličkou a k tomu černobílá sukýnka balonového střihu. Tmavé lodičky s kulatou špičkou a nezbytná kabelka, tady v bílé, což ještě víc celý outfit rozsvítí. Je to jednoduché a elegantní.

PŘÍPAD DRUHÝ: PETRA BUZKOVÁ

Bývalou ministryni školství Petru Buzkovou jsem dlouho nikde neviděla. Její poslední módní kreace, pokud si pamatuji, která proběhla tiskem, byly odhalení fotky z dovolené. Tentokrát je naštěstí oblečená a musím uznat, že červená barva nebyla špatnou volbou. Jednoduché zavinovací šaty s délkou ke kolenům působí velice vzdušně. Musím ocenit celkové propojení. Od hlavy až k patě vše sedí. Správná volba byly i lodičky s otevřenou špičkou.

PŘÍPAD TŘETÍ: JITKA ASTEROVÁ

Jitka si oblíbila netradiční a trochu extravagantní módu. Já osobně mám odvážné a nezvyklé modely ráda. Problém je v tom, že ne každému sednou. Asterka měla ale pro tentokrát kliku. Začnu velkým černým kloboukem, který mě naprosto uchvátil. Líbí se mi, že se Jitka nebojí a s naprostým klidem si ho vezme do společnosti. Další plusové body dávám za velké černé psaníčko do ruky. To teď opravdu frčí. A v neposlední řadě nejvýraznější prvek - šaty. Nebo chcete-li pončo s třásněmi. Jak efektní. Odvážné a nevšední. Líbí, líbí, líbí.

