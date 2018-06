MÓDNÍ POLICIE: Snaha Blanarovičové vypadat mladě skončila u ledu

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: GÁBINA PARTYŠOVÁ

U Gábiny jsem byla vždycky zvyklá na to, že si s módou rozumí. Jak je ale vidět, i mistr tesař se někdy utne. Černé koktejlky jsou sice ušité z velmi nápadité látky, nicméně určené pro trochu jinou postavičku. Jsem z toho trochu rozpačitá a nesvá. Přešila bych rozhodně celou vrchní část, nebála bych se odstranit ramínka a zůstat jen u korzetu. Rozhodně bych změnila délku šatů. V každém případě bych je prodloužila. Už nám není dvacet! Tentokrát dávám minusové body i za účes, se kterým si evidentně Gábina taky hlavu příliš nelámala.

Kde jsme ji zastihli: křest kalendáře Andrey Verešové

PŘÍPAD DRUHÝ: MICHAELA OCHOTSKÁ

Michaela Ochotská konečně pochopila, že v modelech ala "lolitka" působí divně a tak tentokrát vsadila na skutečnou ženskost a šla do červené. Myslím, že to nebyla nejhorší volba. Zajímavé šaty s prostřiženými rukávy v mini provedení patří rozhodně mezi to lepší, co jsem na Michaele kdy viděla. Stříbrné doplňky včetně páskových botiček pak celkově model pozvednou, takže má ještě větší glanc. Jen mi trochu vadí, že šaty nemají alespoň lehký výstřih. Zakrytý dekolt a vlasy puštěné na ramena Michaele zbytečně zkracují krk. Kolegovi reportérovi bych pro příště doporučila použít žehličku!

Kde jsme ji zastihli: křest vlastního kalendáře

PŘÍPAD TŘETÍ: YVETTA BLANAROVIČOVÁ

Yvetta Blanarovičová si na svůj věk drží skvělou postavu, což jí můžeme jen závidět. Problém je ale ve vkusu a umění najít ten správný kousek v šatníku. Snaha vypadat stále mladě vede k dost tragickým krokům. Důkazem jsou tyhle černé šaty. Spodní část pošitá peříčky, v nevhodné délce, působí jako pytel. Bohužel i boty jsou stylově mimo. Model, kterým Yvetta šlápla pořádně vedle. Je mi líto, ale nezachránily to ani zlaté doplňky, ani postoj manekýnky.

Kde jsme ji zastihli: křest kalendáře Andrey Verešové

