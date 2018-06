MÓDNÍ POLICIE: Slečno Nosková, úbor na tělocvik frčel na základce

PŘÍPAD PRVNÍ: VICTORIA



Přezpívala jeden slavný hit a už z ní byla zpěvačka. Sem tam se objevila na veřejnosti a musím uznat, že jí to pokaždé slušelo. Její exotická krása ji jaksi předurčuje k tomu, že jí to bude slušet za všech okolností. Po porodu prvního dítěte se vrátila ke své původní postavičce a tím pádem i k původnímu šatníku. Tenhle outfit se mi líbí. Vrchní část může schovat případné bříško, netopýří rukávy dodají potřebný šmrnc, kozačky a legíny jsou velice trendy a ona si je může dovolit. Pak už stačí jen doplnit vše o výrazné náušnice a ozdobu na krku a model je na světě.

PŘÍPAD DRUHÝ: MIRKA ČEJKOVÁ A MAREK VÍT



Nějak si nevzpomínám, že bych tenhle pár viděla někdy v jiném oblečení. U Marka Víta je téměř pravidlem, že má na sobě džínsy a k nim přiléhavé tričko. Rád ukazuje svaly, které si vymakal ve vězení. Mirka je standardně neutrální. Přesto, že je celá v černé a ta už mě poslední dobou nudí, nacházím na jejím oblečení pár pozitiv. Určitě je to zajímavý pásek s kapsou v předu a pak také elegantní prodloužený svetřík. Oceňuji i šperk, který ke zbytku skvěle ladí.

PŘÍPAD TŘETÍ: MÍŠA NOSKOVÁ



Tohle je opravdu tragédie. Tady je vidět, že někdo se může stavět na hlavu a klidně i svíjet u tyče a stejně bude vypadat příšerně. Tohle přece nemůže Míša myslet vážně. Je fakt, že tahle slečna mě nikdy o tom, že by měla vkus, nepřesvědčila, ale čeho je moc, toho je příliš. Tričko mi připomíná základní školu, kdy jsme také byli nucení šplhat na tyč, ovšem ne v džínsách, ale v modrých trenýrkách. Slečna Nosková by se měla konečně s někým poradit, co se hodí k její nesouměrné postavě, jinak se obávám, že brzy dojde k velké módní katastrofě, tedy pokud se tak už nestalo.

