MÓDNÍ POLICIE: Slavík byl příležitostí, někdo ji promarnil

PŘÍPAD PRVNÍ: LUCIE VONDRÁČKOVÁ

Lucie se v poslední době dost zhlédla v balerínkách, což je sice IN, ale ne vždy to je to pravé ořechové. Zajímavé šatičky balonového střihu mě sice zaujaly, nicméně podle mého názoru Lucii spíše uškodily. Celkově v nich totiž působí jako "rozverná školačka". Nejsem si úplně jistá tím, co je v tomto případě víc špatně, jestli střih nebo barva šatů, anebo jsou to prostě jen ty "nešťastné" boty, které si žádá pooperační stav nohou. Obávám se, že v nich je zakopaný pes. Vysoký podpatek by vypadal lépe. V kombinaci s legínami by celý outfit daleko víc zapůsobil. - čtěte Zákulisí Slavíků: Vondráčková schytala kritiku za proslov k Anně K. i za účes

PŘÍPAD DRUHÝ: HANA ZAGOROVÁ

Hanka je prostě sluníčko. Kamkoli vejde, tam se vše okamžitě rozsvítí. Doslova a do písmene zářila i na Českém slavíkovi. Krásné plesové šaty Hance skvěle padly. Šaty splňují přesně to, co se u dámy v jejím věku očekává. Jsou decentní, přesto dokážou zaujmout. Zbytečně neodhalují nic, co není nutné zvýrazňovat. Vrchní tmavá část má dlouhý rukáv díky jednoduchému kabátku. Následně vynikne i zajímavě střižený dekolt. Nabíraná sukně v metalické barvě je přesně to, co patří do Státní opery, k takové příležitosti jako je udílení hudebních cen. Pouze náhrdelník bych příště vyměnila za něco decentnějšího, méně zdobeného.

PŘÍPAD TŘETÍ: JANA FABIÁNOVÁ

Zde nezbývá než zatleskat. Tohle se Janě opravdu povedlo. Vypadá naprosto božsky. Zvládla to na jedničku od hlavy až k patě. Vyhrála si s vlasy, dokonale sladila make-up a vychytala i drobné doplňky. Tmavý jemný pléd a černé psaníčko, to vše jde společně ruku v ruce s úchvatnými šaty. Z Jany se tak stala opravdová hvězda večera. Na štíhlé postavě dokonale vynikají i drobné detaily jako například nenápadné zdobení v pase. I barva šatů Janě lichotí. Starorůžová v kombinaci s černou u blondýnky hraje prim. Je to kouzelné, odzbrojující a sexy.

