MÓDNÍ POLICIE: Satén Štefánkové pomohl, neposlušné prádlo už moc ne

PŘÍPAD PRVNÍ: JANA ŠTEFÁNKOVÁ

Po delší době vidím Janu Štefánkovou zase takovou, na jakou jsme byli zvyklí. Upravená, usměvavá a svěží. Ve výrazných saténových šatech krásně vynikne. Trochu rozpačitá jsem z ramínka od podprsenky. To by podle mého názoru nemělo být vidět. Stejně tak se mi nelíbí zlatý řetěz na krku (byť ho Jana propaguje), k těmto šatům se moc nehodí. Bohužel mě zklamaly i botičky. I když jsou stylové, působí zbytečně robustně. K těmto šatům bych volila něco jemnějšího, případně elegantní kozačky.

PŘÍPAD DRUHÝ: VERONIKA ŹILKOVÁ A AGÁTA HANYCHOVÁ

Dnes rozhodně vítězí tahle dvojka. Maminka Veronika a dcera Agáta se úžasně sladily. Obě vyzařují optimismus a pohodu. Veronice kostkované sáčko neuvěřitelně sluší. Je to decentní, přirozené, odlehčené a přitom velmi stylové. Stejně tak jsou trefou i černé úzké džínsy, které dají vyniknout její štíhlé postavě. Někdy stačí tak málo a jste za hvězdu. Agáta našla ve svém výstředním šatníku model, který neuráží. Chválím jednoznačně kozačky. Tenhle typ bot je teď na podzim hodně v kurzu. Takže dámy, jen tak dál!

PŘÍPAD TŘETÍ: JANA ADAMCOVÁ S DĚTMI

Bývalá moderátorka sportovních novin Jana Adamcová se na veřejnosti moc často neukazuje. Pokud ale vyrazí, tak většinou v doprovodu manžela nebo dětí. A s dětmi jí to opravdu sluší. Co se týká oblečení, tak na černé není co zkazit. Zeštíhluje, zakryje nedokonalosti. Přesto bych si na Janě uměla představit něco méně usedlého. Vínová šálka na krku je velice módní doplněk, který mohu jen chválit. Bohužel barevně neladí ke kabelce. Daleko víc mě baví oblečení malé slečny. Háčkovaný trendy klobouček, šatičky s rolákem a kozačky s kytičkami jsou prostě povedené.

