MÓDNÍ POLICIE: Rozverná školačka s mašlí Ochotské nevyšla

PŘÍPAD PRVNÍ: MARKÉTA PLÁNKOVÁ

Velice zajímavý model. Díky lehkému materiálu a samozřejmě i konkrétnímu střihu působí velice vzdušně. Upřímně musím říct, že jsem herečku Markétu Plánkovou málem ani nepoznala. Nesmírně jí to sluší. Netradičně upravené vlasy, decentní make-up a rozzářená tvář ženy, která má nového milence Daniela Častvaje. Je to na ní hodně znát a neuvěřitelně jí to svědčí. Květované saténové šatičky, s délkou až na zem, perfektně padnou její štíhlé postavě. Já říkám rozhodně "anno". Markéta patřila mezi ozdoby večera.

PŘÍPAD DRUHÝ: MICHAELA OCHOTSKÁ

Nejsem si úplně jistá tím, zda by takto měla být oblečená moderátorka nesledovanější zpravodajské relace v zemi. Trochu mě zaskočila délka i barva šatů. Přesto, že má Michaela hezké nohy, příště bych raději zvolila délku až na zem. Tohle totiž působí až zbytečně vyzývavě. Velká mašle jako pro školačku a botičky s otevřenou špičkou i patou se hodí k trochu jiné příležitosti. Možná Michaela tušila, že si žádnou cenu neodnese, tak na sebe chtěla upozornit alespoň touto cestou.

PŘÍPAD TŘETÍ: LUCIE BORHYOVÁ

Lucii to tentokrát velice slušelo. Byla elegantní, jako vždy úsměv od ucha k uchu, vše dokonale sladěné. Nelze si nevšimnout, že Lucie výrazně zhubla a že jí mateřství opravdu svědčí. Střih šatů velice lichotil její postavě. Nic přehnaného, žádná extravagance, jen čisté linky. Lehký materiál, který od prsou dolů příjemně splýval. Vlasy si Lucie nechala tradičně vyčesat dozadu a nezapomněla ani na elegantní psaníčko v barvě šatů. I když dorazila bez přítele Nika, kterého zřejmě po loňském fiasku na předávání cen raději nechala doma, na ANNO letos zazářila.

