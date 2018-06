MÓDNÍ POLICIE: Průsvitné blůzky dají vyniknout tělu, musí ale ladit se zbytkem

Případ první: HANA SVOBODOVÁ

Krásné lodičky zaujmou na první pohled a jednoduchá blůzka bez zbytečných příkras dá vyniknout dokonalému tělu. Klasické modré džíny Hance skvěle padnou, roury jsou k vysokým jehlám to pravé a celek působí mladistvě a sexy. Možná by nebylo od věci doplnit outfit tenkým páskem nebo stužkou v pase.

Případ druhý: MILUŠE BITTNEROVÁ

Česká Marilyn často sází na svůj kukuč a oblé tvary, ale dnes se jí to nepovedlo. Kraťasy obecně sluší vysokým štíhlým ženám a je potřeba je umět "prodat". Miluška ovšem trochu nešikovně sáhla po střihu, který její postavě nesvědčí a výsledný dojem totálně zazdila lesklými kozačkami. Průhledná halenka s volány je sama o sobě v pořádku, ale kraťasy ve staroanglickém venkovském stylu a lesklá kůže na botách a kabelce vytvářejí mix, který působí všelijak, ale rozhodně ne příjemně.

Případ třetí: EVA DECASTELO

Krásná halenka se trochu tluče s kalhotami s přemírou lesku a zvláštní aplikací v přední části stehen. Sportovní kozačky s výraznými cvočky a hlavně vnitřním světlým kožichem na společenskou akci nepatří a k černé krajce se nehodí. Eva by možná měla trochu přibrat, kde jsou její tolik obdivované kypré tvary?

Případ čtvrtý: MARTA JANDOVÁ

Je jen dobře, že si Marta nevzala krajkovou blůzku přímo na holé tělo, ale extravaganci právě včas dobrzdila obepnutým topem. Vršek jí vcelku sluší, zato kalhoty s postranními zipy jsou k tomuto typu oblečení poněkud mimo. Jemné průhledné tkaniny je fajn třeba i ztřeštěně zkombinovat s hrubšími prvky, ale zipy na nohavicích a vycházkové kozačky to rozhodně nejsou. Určitě by jí víc slušely společenské střevíčky na jehle a splývavé nohavice. Make-up ve stylu 60. let to bohužel nezachrání!

