MÓDNÍ POLICIE: Propadlý výstřih Jandové ublížil, hvězdou je Toušlová

PŘÍPAD PRVNÍ: IVA KUBELKOVÁ

U Ivy jsme zvyklí na to, že jí to vždycky sluší. Umí se oblékat, má styl a nevzpomínám si na to, že by někdy extrémně ujela. Obávám se, že ale v tomto případě šlápla vedle. Tyhle šaty jí prostě nesedí. Celkově působí dost povadle. Myslím, že Ivě daleko víc sluší šaty, které zvýrazňují její perfektní křivky, než tyhle "princeznovské" kreace. Problém je v délce, střihu a nakonec i v barvě. Mám pocit, že se dívám na vánoční stromeček. Ani vlasy moderátorka nevychytala. Jsem přesvědčená o tom, že kdyby je nechala trochu zkrátit, jen by jí to prospělo. Tentokrát palec dolů.

PŘÍPAD DRUHÝ: IVETA TOUŠLOVÁ

Ivetě to tentokrát skutečně sekne. Známe jí spíše v usedlejších modelech, Naštěstí se nebála odhodit zábrany a ukázala nám, že umí být i sexy. A že má co ukázat. Vsadila na jednoduchost a klasiku. Decentní šaty se špagetovými ramínky jí úžasně sednou. Někdy vážně stačí tak málo a je z vás sexy kost večera. Barevně se trefila, a i na jejím výrazu je znát, jak si to že jí to sluší uvědomuje a užívá. Psaníčko v ruce jde s módou, ozdoba na krku ke zbytku ladí. Tentokrát ne hvězda České televize, ale jednoznačně hollywoodská star.

PŘÍPAD TŘETÍ: ZUZANA JANDOVÁ

Tento Zuzčin outfit mi doslova a do písmene vyrazil dech. Miss ČR 2008 je krásná, vysoká a štíhlá. Nepatří mezi modelky, které si k dokonalosti pomáhají silikonovými implantáty, čehož si nejde nevšimnout. A právě proto bych se vyvarovala šatům, které mají tento nelichotivý střih. Tohle není zajímavé a už vůbec ne sexy. Šaty Zuzaně prostě nesedí. Ani ze zlatohnědé barvy nejsem paf, obávám se, že tohle modelce trochu ujelo pod rukama. Vypadá jako bláznivá karnevalová maska. Jen už trochu omšelá.

