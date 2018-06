MÓDNÍ POLICIE: Překvapila hippie Seidlová, bodovala sexy lady Kaplický

Případ první: BARBORA SEIDLOVÁ

Vzhledem k nepochopitelně odrbanému vzhledu celého hippie modelu, kterému dalo korunu střapaté lemování a opasek v podobném duchu, bych s těmito šaty měla problém i na procházce nebo u vody. Ještě doplnit žebradlem s třásněmi a slamákem, na nohy kristusky a dojem je dokonalý. Opravdu nevím, co to Báru napadlo. Kdyby jí to alespoň slušelo. Ach jo, taková krásná ženská.

Případ druhý: KLÁRA ISSOVÁ

Líbí se mi sáčko volného střihu na holém těle. Doplňky jsou skvostné, nápadité a skvěle podtrhují osobitý dandy styl. Jenom délka kalhot "velká voda" je někde mezi, pár centimetrů plus nebo minus by neškodilo. Já sama se přikláním ke zkrácené délce, přestože je Klára menšího vzrůstu. Krásné střevíčky a velmi originální psaníčko dodávají celku šťávu. Mladistvé, vtipné, sexy.

Případ třetí a čtvrtý: MICHAELA MAUREROVÁ a ELIŠKA KAPLICKÝ

Míša je přesně ten typ, který si může dovolit jistou dávku extravagance, třeba v podobě tmavě modrého overalu se spadlým sedem. Asi bych vyměnila boty, tyhle šněrovací působí poněkud humpolácky a paradoxně Míše deformují lýtka. Eliška přímo září ve šťavnaté jahodové a je typickým příkladem ženy, která dokáže svoje poněkud kypřejší tvary prodat s takovou grácií, že na ní můžeme oči nechat. Zavinovací top maskuje drobné nedostatky a lodičky na extra vysokém podpatku opticky prodlužují siluetu. Velmi pozitivní dvojice.

Případ pátý: MICHAELA ŠTOUDKOVÁ

Míšu evidentně oslovil letošní boom sytých výrazných barev a je fakt, že si to ke svému věku může směle dovolit. Přesto se nabízí staré známé pořekadlo, že méně je někdy více. Celkový dojem je trochu laciný, protože tři svítivé barvy jsou na jeden slavnostní outfit trochu moc. Příliš odhalený dekolt a ultra mini jen umocňují okázalou snahu přitáhnout pozornost za každou cenu. Potlačená vyzývavost a dovedně skrytý sex-appeal často bodují daleko víc než okatá, ale pouťová krása. Model postrádá osobitost a jeho nositelka vkus.

Komu to na předávání Českých lvů slušelo nejvíc? celkem hlasů: 5714