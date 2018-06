MÓDNÍ POLICIE: Vynikl vosí pas Vondráčkové i hvězdný styl Rolins

FOTOGRAFIE SE ZVĚTŠÍ PO ROZKLIKNUTÍ

PŘÍPAD PRVNÍ: DARA ROLINS

Přesně takhle si představuji opravdovou celebritu, která se pohybuje ve světě módy, zajímá se o to, co je trendy, umí si vybrat a umí to nosit. Dara je jasným důkazem toho, že když se chce, tak to jde. Její styling je naprosto perfektní. Vysoké kozačky, úzké džíny s kapsami na bocích (to teď hodně frčí) a k tomu absolutně úžasná sexy bundička s vysokým límcem a zdobená zipy. Jednoznačně number one! V podstatě velmi jednoduchý model, který ovšem splňuje všechna kritéria pro dokonalý outfit. Všimněte si laku na nehtech. Dara prostě nenechává nic náhodě. Skvělé, tleskám.

PŘÍPAD DRUHÝ: ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE A ELIŠKA BUČKOVÁ

I v tomto případě budu chválit, protože obě dámy se trefily do černé. V případě Elišky Bučkové to platí doslova. Její černé šatičky, které doplňují jen luxusní botičky s otevřenou špičkou a stříbrné psaníčko, nepotřebují komentář. Prostě krásná. Druhá Eliška, Eliška Hašková Coolidge, zase vzhledem ke svému věku zvolila zajímavě střižené šaty z dílny módního návrháře. Je vidět, že se pohybuje v zahraničí, protože se nebojí i ve svém věku vsadit na výraznou barvu a květy. Vše je dokonale propojené. Nic nechybí a nic nepřebývá. Myslím, že tentokrát se to všem povedlo. A vy máte spoustu inspirace, jak na to, abyste vypadali skvěle v každém věku.

PŘÍPAD TŘETÍ: HELENA VONDRÁČKOVÁ

Wow! Tohle oblečení je pro Helenu Vondráčkovou dost typické, rozstřižené rukávy, legíny a vysoké kozačky. Jasný rukopis vizážisty Zdeňka Fencla. Ale proč nevsadit na vyzkoušenou klasiku, když v tom i zralá žena vypadá naprosto skvěle? Červená barva Heleně perfektně padne, krásně ji rozsvítí. Její štíhlá postava, kterou jí můžeme opravdu závidět, si takový model může s klidem dovolit. Nehledě na to, že černočervená kombinace je hodně sexy. Perfektní je široký černý pásek, který zvýrazní Helenin vosí pas. (Jak to jen dělá?) Pásky se teď nosí a i na obyčejném oblečení umí udělat zázraky.

