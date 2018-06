MÓDNÍ POLICIE: Poučili jsme Kadlčkovou, šeď střídá zář

PŘÍPAD PRVNÍ: LUCIE VÁCHOVÁ

Přemýšlím nad tím, co je tohle vlastně za model. Vypadá to trochu jako saténový župan, který nosívala na doma moje babička. Lucka se asi hodně snažila být jiná, vyniknout, upozornit na sebe..Bohužel snaha se tentokrát nepovedla. Barevně ani střihově k Lucii šaty nejdou. Je v nich nevýrazná, působí usedle. Možná je to tím divným tmavým cosi, co překrývá dekolt. Je to těžké, potlačující ženskost. Ani její manžel vedle ní mě tentokrát neohromil, ačkoliv jim to jako páru sluší. Vypadá jako kdyby šel na schůzku manažerů, než na večírek s volbou miss. S touhle postavou, Lucko, krásným úsměvem a nádhernými vlasy, bys mohla být za hvězdu, tak příště jinak a lépe.

PŘÍPAD DRUHÝ: TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ

Prezidentka soutěže Miss České republiky Taťána Kuchařová vypadala jako vždy neuvěřitelně sexy. Obávám se, že tahle slečna šlápnout vedle ani neumí, nehledě na to, že by jí to mělo slušet pokaždé. Reprezentuje přece soutěž krásy. Červené šaty z jemné látky, zajímavé květinové zdobení, zlaté doplňky, to vše vypadá skvěle a působí tak křehce a smyslně. Stejně jako ona sama. Podtrhuje to ženskost a osobnost. Kuchařová to umí, ostatně s touhle postavou a krásným ksichtíkem, to jde samo.

PŘÍPAD TŘETÍ: PAVLÍNA NĚMCOVÁ

Modelka a herečka Pavlína Němcová mě trochu nudila. Má na sobě sice trendy kozačky nad kolena, ovšem nejsem si zcela jistá tím, zda se zrovna tyhle boty hodí na takovou příležitost jako je volba Miss České republiky. Očekávala bych decentnější obuv. Němcová chce být asi trendy za každých okolností. Krátké saténové šatičky nemají chybu, ušité jsou podle poslední módy, ale to je asi tak vše. Delší šaty se sexy rozparkem by udělaly větší službu. Dávám tak dva body z deseti.

VZALA SI RADU K SRDCI: DOMINIKA KADLČKOVÁ

Konečně. Výrazná žlutá barva, která Dominice lichotí. Že by tahle kráska šla do sebe poté, co si minule odnesla kritiku za šeď? Je to jemné, decentní, roztomilé, dívčí. Konečně odhodila černou a proměnila se v půvabnou bytost. Od hlavy až k patě je to senzační. Šaty mají úžasný střih, obdivuji rozkošnou růži v dekoltu. Žádné přehnané šperky, jen tmavé náušnice. Tleskám. Výborně zvolila páskové botičky a tmavé psaníčko. K dokonalosti vše dotahuje účes. Připomíná mi Christinu Aguileru. Možná to byl záměr, každopádně tentokrát to Dominice vyšlo. Vypadá úžasně a konečně má glanc.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1369