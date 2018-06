MÓDNÍ POLICIE: Pohodlnost Finkové začíná a končí u cirkusu

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: LINDA FINKOVÁ

Linda Finková má hodně zvláštní vkus. Je vidět, že jednotlivé věci má ráda, ráda je nosí, ale trochu zapomíná na to, že se k sobě moc nehodí. Když už se netlučou stylově, tak se tlučou barevně. Linda chtěla určitě vyrazit v něčem, v čem se bude cítit pohodlně. Proto chápu džíny i vysoké boty. Rozhodně bych sundala mikinu a vyměnila ji za krátkou bundičku, popřípadě vyměnila tričko za jiné s méně pouťovými nápisy. Tašku přes rameno nezavrhuji, jen mi barevně moc nevyhovuje. Zkrátka příště víc přemýšlet o sladění barev a stylů, tohle je trochu cirkus.

Kde jsme ji zastihli: otevření salonu Yes Visage

PŘÍPAD DRUHÝ: VERONIKA NOVÁ

Veronika Nová chtěla na udílení nominací na České lvy evidentně udělat velký dojem. Vzala to za ten správný konec. Je to mladá herečka, takže výběr dlouhých šatů s extravagantním potiskem byl tou správnou volbou. Její štíhlé postavě sluší i střih, který odkrývá ramena i ruce a díky délce až na zem ponechá místo pro fantazii. Ve výběru doplňků vsadila na trendy zlatou čelenku, která ještě víc podpořila její mladistvý look. K velkým náušnicím v podobě hroznů už není co dodávat. Je to osvěžující a u mě Veronika zabodovala.

Kde jsme ji zastihli: nominační večer Českých lvů

PŘÍPAD TŘETÍ: MARTINA GAVRIELY

Martina Gavriely vsadila na pohodlnou a velmi cool módu, o které zřejmě ví, že jí sluší. Málokomu sedne tahle čepice, Martině ale prokázala velkou službu. K jinak běžnému oblečení, jako jsou tmavé kalhoty, pruhované tričko a krátká kožená bundička, si moderátorka vybrala i kvalitní barevné tenisky Ed Hardy. Ve spojitosti s tou velkou pletenou čepicí a šálou dohromady to tvoří velmi svěží komplet, který si můžete vzít kamkoliv. Výborná je i kožená kabelka s dlouhými třásněmi. Sladěno od hlavy až k patě.

Kde jsme ji zastihli: otevření salonu Yes Visage

