MÓDNÍ POLICIE: Podívejte se, jak vypadají opravdové dámy

PŘÍPAD PRVNÍ: Lejla Abbasová

Lejla to u mě tentokrát vyhrála na celé čáře. Přestože je sama tmavá dost, černá jí neublížila. Spíše naopak. Má to šmrnc, zajímavý střih a nápad. Tleskám širokému pásku i černým perlám na krku. Nebála bych se i výraznějších doplňků, ať už barevných, zlatých nebo stříbrných. Lejla je typ, co si výrazné šperky může s klidem dovolit. Tento styl jí neuvěřitelně sedí. Mám radost, že zvládla výběr bot, což se občas nepodaří. Balerínky jsou tou správnou tečkou. Nemá to sebemenší chybu.

PŘÍPAD DRUHÝ: Jana Doleželová

Jedním slovem úchvatné! Je to vzdušné a lehoučké, čisté a přitažlivé. Tohle Janě opravdu sedí. Sluší jí, když se oblékne do šatů, protože vždy vypadá jako princezna. Janě se podařilo krásně sladit doplňky. Elegantní psaníčko do ruky je tou správnou volbou. Moc se mi líbí její botičky, které stejně jako šaty působí neuvěřitelně lehoučce. Z Jany je cítit křehkost a ta jí sluší. Bleděmodrá barva na její opálené štíhlé postavě úžasně svítí, stejně jako jemné náušnice, které u vyčesaných vlasů dokonale vyniknou, a přitom působí nenápadně. Oceňuji i stříbrný náramek. Takhle to má vypadat, když jde dáma do společnosti. Tleskám!

PŘÍPAD TŘETÍ: Dana Morávková

Danu sleduji již delší dobu. Je to žena s výborným vkusem. Umí zvolit střih i barvu a to dnes dokáže málokdo. Je elegantní a šmrncovní. Daně tmavé vlasy sluší, ať už vyčesané dozadu a nebo rozpuštěné s ofinou. Líbí se mi, že nezapomíná ani na manikúru, protože žena má být dokonalá od hlavy až k patě. Pěstěné a upravené nehty jsou základ. Dana nevynechala ani doplňky, jako jsou decentní náušnice a efektní stříbrná ozdoba na krk. Její styl mě opravdu baví. Opět musím pochválit kabelku, která je doslova skvostná.

O AUTORCE

Iva Lecká je dlouholetá moderátorka pražského Rádia City. Známou se stala i díky vítězství v pořadu Aplaus, který jí následně vynesl moderátorský post v Prima jízdě na Primě. Zájem o módu v ní vypěstovala její maminka, která je bývalá švadlenka. Mezi Iviny zájmy patří malování, lenošení, povalování se v kavárnách a nakupování. Také miluje kočky.

