Móda z Plesu jako Brno: Lašková s bříškem, sexy Kubelková i Decastelo

Případ první: GABRIELA LAŠKOVÁ

95 %

Moderátorka a Česká Miss 2013 Gabriela Lašková vypadá jako antická bohyně v požehnaném stavu. Nádherné pokládané vlny účesu dodávají outfitu nádech první republiky, který je obohacený o bordó make-up. Šaty jsou velice decentní, někomu můžou připadat možná trochu nudné, ale to je věc názoru. Trochu mi ale vadí jejich délka v přední části. Proto pár procent dolů. Gabriele ale těhotenství velice sluší a vypadá skvěle.



Případ druhý: IVA KUBELKOVÁ

100 %

Zdá se, že letošní ročník Plesu jako Brno byl plný perfektně připravených dam, které se rozhodly všem mužům zamotat hlavu svými přednostmi. Moderátorka a herečka Iva Kubelková s transparentní kabelkou vypadá jako hvězda přebírající světovou cenu. Hluboký výstřih do V zdůrazněný kameny po jeho okraji zajisté patřil mezi nejhezčí dekolty večera. Iva je zaručeně jednou z nejlépe oblečených dam plesu. Róba z butiku Soline obepínající dokonalou siluetu s výstřihem byla v jejím případě sázka na jistotu. Make-up i vlasy jdou ruku v ruce s dokonalostí celku.



Případ třetí: JANA DOLEŽELOVÁ

15 %

Jejda! Tady je bohužel špatně asi úplně všechno. Psaníčko vypadá spíše jako kosmetická taštička. Šaty návrhářky Petry Pilařové jsou hodně nepovedené. Královna krásy z roku 2004 a lékárnice Jana Doleželová v nich vypadá, jako kdyby prodělala operaci hrudníku a byla ofáčovaná. Krajka v kombinací s metalickou sukní k sobě absolutně neladí. Krásné jsou jedině postava a obličej bývalé missky.

Případ čtvrtý: NELA SLOVÁKOVÁ

70 %

Vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková oblékla sexy rudé šaty s vysokým rozparkem z dílny Zuzany Lešák Černé. Jelikož jsou kromě rozparku vcelku jednotvárné, tak mi na Nele chybí nějaké šperky na doladění celkového looku. Model je zajisté velice hezký, ale na mě trochu obyčejný. Hvězdě reality show rudě červená sluší. Možná proto myslela, že budou stačit šaty a na šperky i účes už myslet nemusí. To je ale chyba.

Případ pátý: GABRIELA PARTYŠOVÁ

100 %

Moderátorka Gabriela Partyšová zářila ve světle reflektorů jako hollywoodská hvězda. Její krásný vosí pas vynikl v dokonale padnoucí krajce, která dodává outfitu sexy look. Spousty dam vsadilo na provokativní ale zároveň velice moderní look. Jednou z nich byla právě i Gabriela Partyšová. Zvednuté vlasy na zvýraznění krku a klíčních kostí zde fungují dokonale. Bravo!

Případ šestý: LUCIE DVOŘÁKOVÁ

40 %

Lucie Dvořáková alias DJ Lucca vypadá úžasně. Ovšem jen od krku nahoru. Tyto šaty nebyla úplně správná volba. Připomíná trochu mořskou víla, které je ale vrchní část šatů velká. Co se týče šperků a make-upu, tak to je krása. Příště by se Lucie měla poradit ohledně výběru šatů, protože celkový dojem mohl být skvostný.

Případ sedmý: EVA DECASTELO

100 %

Lvice oděná do modrého sametu obsypána tmavě modrými perlami. Eva Decastelo ví, co jí sluší a jak vypadat sexy a decentně zároveň. Úžasná róba jí neskutečně sedla a perlový detail na zádech rozhodně nenechal žádného muže chladným. Moderátorka chytře zvedla vlasy nahoru, aby ukázala i siluetu krku a tak ještě víc předvedla svůj sex appeal. Make-up jí snad nikdy vytknout ani nejde a tak je tomu i nyní. Dalo by se říct, že je to dokonalost každým coulem.

Případ osmý: HANA VÁGNEROVÁ

40 %

Tady mi asi nejvíce vadí materiál šatů. Tyto levné náhražky krajky nikdy dobře nevypadaly a nikdy dobře vypadat nebudou. Potom je opravdu třeba se držet hesla, že všeho moc škodí. U přítelkyně motocyklového závodníka Karla Abrahama Hany Vágnerové je moc make-upu, i šaty jsou “moc“. Příště bych jí radil více se držet při zemi.

Která z dam vypadala nejlépe? celkem hlasů: 4050