MÓDNÍ POLICIE: Pilarová? Celkově průšvih

PŘÍPAD PRVNÍ: JANA ŠVANDOVÁ

Zde je vidět, že i žena ve zralém věku může vypadat elegantně. Vždyť stačí tak málo. Vkus paní Švandové rozhodně nechybí. Vždy si umí vybrat ten správný model. Líbí se mi, že o sebe neustále pečuje, troufám si tvrdit, že čím je starší, tím lépe vypadá. Má úžasně upravené vlasy a dokonalý, jemný make-up. Vzorované šaty s ozdobnými pásky na bocích jí sedí skvěle. Ideální boty - v tomto případě - by byly rozhodně vysoké černé kozačky.

PŘÍPAD DRUHÝ: EVA PILAROVÁ

Paní Pilarová mívá s oblečením občas problém, tenhle apartní svetr bych ale nečekala ani v nejhorších představách. Celkově je to průšvih, doslova od hlavy až k patě. Svetr bych doporučila odvézt na chalupu a brát pouze k ohni. Džíny ve věku paní Pilarové také nejsou to pravé ořechové. Když už ale přece jen zvolí džínovinu, tak raději něco tmavšího, bez zdobení a vzorů. A ty zlaté tenisky? Opět špatně.

PŘÍPAD TŘETÍ: KATEŘINA CAJTHAMLOVÁ

Odbornice na diety a na správný životní styl paní Cajthamlová nám od doby, co lidem radí, jak mají zhubnout, kapánek přibrala. Přesto musím uznat, že jí to sluší. Spokojená tvář o tom jasně vypovídá. Saka téhle dámě sluší. Pravda, tohle by mohlo být malinko větší, nicméně leopardí vzor vybrala výborně. Hezky ladí k její barvě vlasů. Je to výrazné a efektní. U vlasů bych ale přece jen zašla ke kadeřníkovi a trochu účes upravila.

