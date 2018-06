MÓDNÍ POLICIE: Petrišková je mdlá, víc bavila kauzou Mareš

PŘÍPAD PRVNÍ: MARTA JANDOVÁ

Dcera rockera Petra Jandy se opravdu nezapře. Černá Martě sluší, ale tady je té černé možná už zbytečně moc. Chybí mi něco, co by tu jednoduchost trochu rozsvítilo. Třeba zajímavé stříbrné doplňky, výraznější náušnice nebo černý pléd vyměnit za barevnější variantu. Trochu mě vyděsila kombinace otevřených bot a nohou v silonkách. Tady bych doporučila rozhodně uzavřené boty s ostrou špičkou, na vysokém podpatku a do půlky lýtek. Celkově by dostal outfit větší šmrnc. Sto bodů má ale za úžasnou mini kabelku s červenými kamínky.

PŘÍPAD DRUHÝ: JOVANKA SKRČESKÁ

Šaty jsou luxusní. Jen ta délka. Myslím, že tohle provedení pod kolena jí zbytečně ubližuje. Vypadá v nich starší, usedlejší. Jovanka je velmi štíhlá, daleko víc než široká ramínka by jí slušel korzet. Líbí se mi lehké nařasení nad pasem. Takové detaily přidávají šatům na atraktivnosti. S účesem si evidentně hlavu příliš nelámala, ale v tomto případě mi to vlastně ani moc nevadí. Tmavé silonky a uzavřené lodičky jsou správnou volbou. Ovšem pro šperk, co má Jovana na krku, bych byla schopná udělat cokoliv. Ten se jí opravdu povedl.

PŘÍPAD TŘETÍ: LUCIE PETRIŠKOVÁ

U modelky se předpokládá, že cokoli si oblékne, to jí bude slušet. Ovšem u této dívenky si například tímto modelem moc jistá nejsem. Korzet jí příliš nesedí, a přesto, že má asi hezké nohy, volila bych raději svůdnější delší provedení, třeba s lehkým sexy rozparkem. Takhle je vidět všechno a slečna působí spíše jako maturantka na plese. Vlečka je velice efektní, ale kdyby takto byl zdobený celý spodek šatů, mělo by to větší šťávu. Nejsem spokojená ani s líčením, je to příliš mdlé. Stříbrné psaníčko příště nechat doma a raději vybrat doplněk v barvě šatů. Aféra s Leošem Marešem mě bavila víc.

