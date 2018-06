MÓDNÍ POLICIE: Partyšová neztrácí šmrnc, únavu ale neschová

PŘÍPAD PRVNÍ: Gábina Partyšová

Gábině to vždycky moc slušelo. Měla jsem pocit, že má dobrý vkus a že se umí obléknout pro jakoukoli příležitost. V poslední době se sice nedá říct, že by jí to neslušelo, jen na mě působí kapánek unaveně. Možná to bude tím, že je z ní přes den maminka a po večerech "vymetačka" večírků. Pruhovaný svetřík je fajn. Proužky mám ráda a svetříkem nikdy nic nezkazíte. Bílé kalhoty k němu úžasně sedí a správně je zvolena i bílá kabelka. Je to elegantní, jednoduché a přitom dostatečně šmrncovní. V takovém modelu se prostě musíte cítit dobře. Samozřejmě to chce ploché bříško, které Gábina má. Trochu mě trápí účes, protože ten v tomto případě prostě není. Co takhle změnu účesu, Gábino?

PŘÍPAD DRUHÝ: Adéla Gondíková

Adélu mám ráda. Je vtipná, je veselá, je svá. Mám pocit, že je svá i v oblékání. Nedovedu ji, co se módy týká, nikam zařadit a možná je to dobře. Tentokrát mě mile překvapila. Tenhle letní model se mi líbí. Nic tomu nechybí. Je to hezky sladěné, je z toho cítit lehkost. Červený top jí skvěle padne. Výrazné barvy by si Adéla měla vybírat stále, protože i ona sama je dost výrazný typ. Chválím tříčtvrteční kalhoty zdobené kovovými cvočky. Nejvíc ale oceňuji boty, za ty má u mě sto bodů. Chápu, že se Adéla usmívá, má totiž proč. Tentokrát jí to vážně sekne!

PŘÍPAD TŘETÍ: Eva Aichmajerová

I v případě Evy Aichmajerové musím uznat, že se to tentokrát povedlo. Výjimečně totiž nevypadá jako koště. Barevně to Eva dokonale vychytala. V téhle barvičce jen září. Tleskám velkým náušnicím, je to jediný, přitom však dostačující doplněk. Velkých, výrazných náušnic se rozhodně nemusíte bát. Nehledě na to, že teď hodně letí. Eva má perfektní make-up i vlasy, takže tomuhle modelu fakt není co vytknout. Zaujala mě i její kabelka, pro které mám slabost. Extravagantní, netradiční a v barvě ladící k oblečení.

O AUTORCE

Iva Lecká je dlouholetá moderátorka pražského Radia City. Známou se stala i díky vítězství v pořadu Aplaus, který jí následně vynesl moderátorský post v Prima jízdě na Primě. Zájem o módu v ní vypěstovala její maminka, která je bývalá švadlena. Mezi Iviny zájmy patří malování, lenošení, povalování se v kavárnách a nakupování. Také miluje kočky.

