MÓDNÍ POLICIE: Pártlová z X Factoru? Sexuální bohyně

PŘÍPAD PRVNÍ: Lucie Hadašová

Z tohoto modelu mám neuvěřitelně dobrý pocit. Vršek v jemných letních barvičkách blonďaté Lucii moc sluší. Je to romantické a čisté. Klasický výstřih a netradičně řešené rukávy stažené šňůrkami. Do takového pokladu bych šla taky. Úžasné je i nařasení na spodní části topíku. Bílé kalhoty jsou v tomto případě správná volba. Velmi dobře by vypadala dlouhá bílá sukně, obepínající boky a postupně se rozšiřující až ke kotníkům. Krásný úsměv od ucha k uchu u Lucky chápu, opravdu jí to sekne.

PŘÍPAD DRUHÝ: Kateřina Sokolová

Z počátku jsem byla z Kateřiny rozpačitá. Je krásná a jako modelce jí sluší kdeco. Tady si ale nejsem jistá tou krátkou sukýnkou. Byť má Katka hezké štíhlé a dlouhé nohy, asi bych sukýnku protáhla ke kolenům. Věřte mi, bylo by to daleko víc sexy. Široký černý pásek se mi moc líbí, zvýrazňuje Katčin vosí pas. Mimochodem - pásky všech šířek a barev jsou teď hodně v kurzu. A nakonec halenka zdobená malými černými knoflíčky. Ta je podle mě naprosto úžasná. Nesmím zapomenout na tmavé náušnice, za které přidávám Katce další kladné body.

PŘÍPAD TŘETÍ: Martina Pártlová

Martina je docela hezká holka. Když ji v X Factoru nalíčili, načesali a oblékli do sexy hadříků, najednou z ní prostě musíte mít pocit, že je to sexuální bohyně. Už jsem měla možnost vidět ji v džínách a tričku, v mikině, v šatičkách krátkých i dlouhých, ve stylu 60. let i jako rockerku. Tohle je pro změnu romantičtějšího rázu. Myslím, že nejvíc jí sluší, když je jako žena vamp. Rozhodně odhalený dekolt, úzké džíny, kratší sukně (protože má moc hezké nohy), nebála bych se být vyzývavější. Martina má co ukázat. Puntíčky jsou krásné, ale není to úplná trefa do černého.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 2239

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 18. června 2008. Anketa je uzavřena. Martina Pártlová 1462 Lucie Hadašová 600 Kateřina Sokolová 177