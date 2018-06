MÓDNÍ POLICIE: Pártlová umělé poprsí zakrývá zbytečně

PŘÍPAD PRVNÍ: MARTINA PÁRTLOVÁ

Předpokládám, že když se Martina doma oblékala do těchto černých šatů, hlavním cílem bylo "být za sexy kočičku". To se ale moc nepovedlo. V první řadě bych šaty přestříhala. Odstranila bych dlouhý rukáv a udělala pořádný výstřih. Martina známá ze soutěže X Factor se má čím pochlubit a je škoda, že to schovává za černou oponou. Když už ta nová prsa tolik stála, proč je pěkně nevystavit, že? Botičky ale vybrala skvěle. Páskové boty, zdobené kovovými cvočky teď letí. Odvážná byla i v lakování nehtů, což musím ocenit. Rozhodně bych vyžehlila vlasy a ofinu sčesala do čela. V mžiku by tady stála neuvěřitelná sexy kost, o kterou tu asi od začátku šlo. Příště doladit.

PŘÍPAD DRUHÝ: DIANA KOBZANOVÁ

Jsem trochu zklamaná. Žádné překvapení se nekoná. Džíny, tričko a tenisky. Obyčejné, bez nápadu. Co se to s těmi modelkami děje? Kde je pověstný styl? Kde je odvaha experimentovat? I když k sobě vše ladí, od Diany bych asi čekala něco originálnějšího. Příště bych rozhodně volila veselejší barvy. Černá a šedá je sice IN, ale na můj vkus už působí dost fádně. Veselé barvy vše rozsvítí, dodají outfitu šťávu. Na ulici potkávám stovky dívek, co nikdy nestály na přehlídkovém molu, ale Dianu by z fleku strčily do kapsy.

PŘÍPAD TŘETÍ: DANA MORÁVKOVÁ

Elegantní jako vždycky. Daně se v poslední době neuvěřitelně daří. Herecké nabídky střídají i ty z módního světa a není se čemu divit. Evidentně prožívá spokojené období. Tmavou barvu vlasů vyměnila za světlejší odstín, a i když to ze začátku mnozí nedokázali přijmout, já osobně tuhle změnu vítám. Dana vypadá mladší a celkově ji změna barvy zjemnila. S oblékáním rozhodně nemá problém. To, co si oblékne, má styl a šmrnc. Tyhle decentní tmavé šatičky se zdobením na ramenou vychytala skvěle. Vše perfektně sladěné včetně lodiček s kulatou špičkou. Dokonalý make-up, ideálně upravené vlasy a správně zvolené šperky. Nezbývá než smeknout.

