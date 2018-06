MÓDNÍ POLICIE: Parkanová přestřelila, působí jako těžkotonážník

PŘÍPAD PRVNÍ: Vlasta Parkanová

Paní Parkanová má evidentně s oblečením problém. Už několikrát jsem si všimla, že v šatníku vylovila něco, co se k její postavě absolutně nehodí. Dokonce mám pocit, že si ani neví rady s tím, co si pro jakou příležitost vzít na sebe. V tomto případě opravdu přestřelila. Tmavé kalhoty jsou v pořádku, ale příště místo světlého paleta s kožíškem raději něco delšího a v tmavé barvě. Zakryje to nedostatky a především zeštíhlí. Tady působí paní Parkanová až moc těžkotonážně, což se od ní - i když je ministryně obrany - jistě neočekává.

PŘÍPAD DRUHÝ: Condoleezza Riceová

Condoleezza Riceová je na rozdíl od paní Parkanové s módou kamarádka. Předpokládám, že má módního poradce, který moc dobře ví, že k téhle dámě skvěle sedí kalhotový kostým. Ostatně Riceová je kostýmový typ. Vždycky přesně odhadne, co si na sebe obléknout, a pokaždé jí to neuvěřitelně sluší. Sako, jež si oblékla, má úžasný zdvojený detail u klop, což je neuvěřitelně efektní. Decentní perličky na krku a nenápadné náušnice vše lehce podtrhují. Správnou volbou jsou i jednoduché černé lodičky. Takhle by to mělo vypadat.

PŘÍPAD TŘETÍ: Angela Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová se v oblékání drží trochu při zdi. Žádné velké experimenty u ní nečekejte. Pravidelně volí jednoduše střižená saka nebo nenápadné kostýmky, což je v pořádku. Občas ji vidíme i ve výraznější barvě. Drží se starého známého hesla: méně znamená více. V tomto případě ale vypadá zbytečně starší, než ve skutečnosti je. Vynechala bych ozdobu na krk a raději bych vybrala vhodné náušnice. Škoda, že nejsou vidět boty, předpokládám, že tenisky nechala paní Merkelová doma.

Která z dam se podle vás oblékla nejlépe? celkem hlasů: 1164