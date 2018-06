MÓDNÍ POLICIE: Pánský styl Erbové vyšel, Novotný byl až moc ležérní

FOTOGRAFIE SE ZVĚTŠÍ PO ROZKLIKNUTÍ

PŘÍPAD PRVNÍ: ELIŠKA BUČKOVÁ

Eliška zvolila přesně to, čemu se říká trendy oblečení. Džíny, vysoké boty a krátkou sexy bundičku. U modelek dost běžná záležitost. Občas si říkám, že by se to dalo považovat za typicky modelkovský styl oblékání. Elišce skvěle sedí. Na štíhlounké a vysoké postavě báječně vynikne krátká bunda, zdobená kapsami a páskem. V současné době pásky hrají prim. Nosí se všude a na všem, jsou nepostradatelnou součástí šatníku. Vysoké boty nad kolena patří mezi obutí, které jen tak nezestárne, rozhodně bude IN nejen v tomto roce. Mimochodem, Eliška má moc hezky udělané vlasy. V salonu si na prodloužení dali pořádně záležet.

PŘÍPAD DRUHÝ: PAVEL NOVOTNÝ S PŘÍTELKYNÍ VERONIKOU

Tohle už taková sláva není, ačkoliv záměr byl asi podobný jako u našich modelek. Pavel určitě vybíral oblečení, aby splňovalo pohodlnost, ležérnost a alespoň trochu šlo s dobou. Ležérní to bezesporu je, o pohodlnosti i z výrazu ve tváři také není pochyb. Původně mě rozhodila kombinace pola a saka, ale postupně si zvykám. Přesto bych pro příště vybírala triko bez límečku. Nebála bych se i vtipného obrázku nebo nápisu přes prsa. Trochu mě ale zneklidňují boty. Crocsy bych vyměnila za barevné tenisky. A partnerka v černé? Nevím, nic oslnivého se nekoná. Vidím jen černý neforemný oděv. Veronika je v jiném stavu a může to dávat na odiv.

PŘÍPAD TŘETÍ: VLAĎKA ERBOVÁ

Vlaďku považuji za jednu z nejhezčích modelek, které v současné době máme. Myslím, že se shodneme, když řeknu, že téhle kočce to sluší vždycky. I v tomto případě, kdy oblékla sportovnější, skoro bych řekla pánský styl, který jí ohromě sedí. Vlaďka je s módou kamarádka a ví moc dobře, co se právě nosí. Důkazem jsou džínsy ohrnuté nad kotníky a v pase stažené šňůrkou. Velmi trendová záležitost. Naprosto luxusní jsou veselé, třpytivé tenisky. Nepostrádá to vtip. Oceňuji i odvahu, s jakou vybírala šperky. Korále by si k podobnému outfitu vzal jen málokdo. Odvaha se vyplatila, vypadá to neuvěřitelně sexy.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 365